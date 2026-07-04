Colori di rossetto che illumineranno il tuo viso questo autunno 2026

Ogni autunno porta con sé nuove ispirazioni beauty, e il 2026 non fa eccezione. Questa stagione, i rossetti puntano su tonalità calde, intense e luminose che donano un tocco di radiosità al viso. Scopri le tonalità che definiranno i prossimi mesi.

Il vino di Bordeaux, il must della stagione.

È difficile immaginare una trousse autunnale senza un rossetto color bordeaux. A metà strada tra un rosso intenso e un prugna, questo colore trascende le tendenze senza perdere il suo fascino. Il suo vantaggio? Dona immediatamente profondità ed eleganza, sia con un trucco minimalista che con uno più sofisticato. Nella versione opaca, offre un look audace, mentre la finitura satinata dona maggiore morbidezza e luminosità. Una tonalità che valorizza un'ampia gamma di incarnati.

Il marrone cioccolato sta tornando alla ribalta.

Ispirato agli anni '90, il marrone cioccolato sta tornando prepotentemente di moda. Questa ricca tonalità affascina per il suo tocco vintage ma al contempo sofisticato. Un classico dei look make-up dai toni caldi, si abbina perfettamente a una matita labbra della stessa gamma cromatica per definire delicatamente le labbra. Il risultato è chic, caldo e in perfetta sintonia con lo spirito autunnale.

Il rosso mattone dona calore all'incarnato.

Se amate i rossi classici ma desiderate abbracciare una palette più autunnale, il rosso mattone è un'ottima alternativa. Più terroso che rosso acceso, dona luminosità pur rimanendo in armonia con i colori della stagione. I suoi sottotoni caldi creano un colorito sano e illuminano il viso. Una tonalità ideale per chi desidera coniugare carattere e delicatezza.

Nudi sexy, alleati di tutti i giorni

Chi preferisce un trucco più discreto può optare per tonalità nude più calde. Caramello, terracotta o beige rosato sostituiscono i beige troppo freddi per creare un risultato più luminoso. Queste tonalità naturali si abbinano facilmente a un trucco occhi più audace o, al contrario, a un look minimalista. Per un effetto fresco e armonioso, può essere utile scegliere un nude leggermente più caldo del proprio incarnato.

Come trovare il colore che ti dona?

Le tendenze sono una fonte d'ispirazione, ma non sostituiscono mai le tue preferenze personali. Il tuo incarnato può guidarti: le pelli chiare spesso valorizzano al meglio il bordeaux o i nude rosati, mentre le carnagioni da medie a scure sono particolarmente esaltate dai marroni cioccolato e dai rossi mattone più intensi. La cosa più importante è scegliere un colore in cui ti senti a tuo agio e che si adatti al tuo stile. Dopotutto, il trucco è prima di tutto un modo per esprimere se stessi, non un insieme di regole da seguire.

Queste tonalità sono tra le principali ispirazioni per l'autunno 2026, ma non sono assolutamente obbligatorie . Siete libere di indossare il rossetto che preferite, optare per un colore completamente diverso o non truccarvi affatto. Le tendenze servono a ispirare, non a imporre.