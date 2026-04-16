Il trucco gotico costituisce un universo beauty a sé stante, ben lontano dai codici classici. Questo stile dark si fonda su tre pilastri fondamentali: un incarnato pallido o giallastro , un trucco occhi scuro e accuratamente elaborato e labbra scure e intense .

Artisti, cosplayer, performer o semplicemente amanti di un'estetica alternativa: tutti trovano in questo trucco un potente mezzo di autoaffermazione.

Indossare questo look significa anche affermare la propria individualità, la propria libertà e il senso di appartenenza a una comunità che valorizza l'originalità. Vi guideremo passo dopo passo in questa affascinante trasformazione.

Cos'è il trucco gotico?

Il trucco gotico è immediatamente riconoscibile per i suoi tre tratti distintivi: un incarnato volutamente pallido, quasi spettrale, occhi intensamente scuri e labbra dai colori scuri: nero, bordeaux, prugna o viola.

Questa triade estetica ha definito l'identità visiva di questo stile per decenni.

Ma questo termine racchiude una moltitudine di varianti. Lo stile vampiresco gioca sul mistero delle creature della notte, mentre lo stile vittoriano predilige un'eleganza sobria e raffinata.

Il gotico romantico coltiva la malinconia, il cyberpunk incorpora elementi futuristici e il punk abbraccia la trasgressione. Altri sottogeneri includono il dark fetish , il metal , il dark drag , lo steampunk, gli zombie e gli scheletri per Halloween.

Tutte queste varianti alimentano una creatività illimitata.

Questo stile di trucco non è un'esclusiva della comunità gotica . Dalle drag queen dark ai cosplayer, dagli artisti di scena a chi semplicemente preferisce un look più dark, i profili di chi lo adotta sono numerosi e variegati.

Alcuni lo adottano solo per le occasioni speciali, altri ne fanno un rituale quotidiano.

Al di là dell'estetica, questo stile incarna una vera e propria affermazione di identità.

Avere il viso pallido e lo sguardo scuro significa scegliere di non rimanere indifferenti, di lasciare il segno e di appartenere a una ricca tradizione artistica che attraversa le epoche fin dagli anni Ottanta.

I materiali essenziali per creare un trucco gotico

Per ottenere un look gotico convincente sono necessari prodotti cosmetici accuratamente selezionati. La qualità e la precisione degli strumenti fanno la differenza tra un risultato amatoriale e uno professionale.

Per l'incarnato, un fondotinta chiaro e waterproof , più chiaro del proprio tono naturale della pelle, rimane il punto di partenza essenziale. Una BB cream o un primer per il trucco preparano la pelle e prolungano la tenuta.

Una cipria bianca o avorio fissa il tutto per un effetto porcellana immediato. Gli illuminanti freddi intensificano poi il carattere etereo del viso.

Ecco l'essenziale per occhi e labbra:

Un eyeliner liquido nero ultra preciso , preferibilmente waterproof, per tracciare linee pulite e a lunga durata.

, preferibilmente waterproof, per tracciare linee pulite e a lunga durata. Ombretti scuri e metallici ultra-pigmentati nelle tonalità del grigio, del nero o del viola per scolpire le palpebre.

nelle tonalità del grigio, del nero o del viola per scolpire le palpebre. Mascara nero intenso e ciglia finte drammatiche per un look mozzafiato.

per un look mozzafiato. Un rossetto scuro (nero, bordeaux, prugna, rosso sangue, scarlatto o viola) abbinato a una matita per labbra kohl dello stesso colore.

Le lenti a contatto colorate (blu, verdi o viola) sono disponibili come optional per accentuare l'aspetto misterioso dello sguardo.

Tutti questi prodotti hanno il vantaggio di essere vegani e cruelty-free , un requisito sempre più condiviso all'interno della comunità. Ogni elemento svolge un ruolo specifico nella creazione dell'aspetto complessivo.

Come creare un trucco gotico in 5 passaggi?

Passaggio 1: Preparare e applicare il fondotinta chiaro

Tutto inizia con una crema idratante, una BB cream o una base per il trucco. Questo passaggio previene le imperfezioni e garantisce una migliore aderenza del fondotinta.

Successivamente, applica il fondotinta chiaro con una spugnetta o un pennello, coprendo uniformemente viso e collo. Sfuma accuratamente per evitare linee nette.

Passaggio 2: Fissa l'incarnato con la cipria

La cipria chiara o color avorio si applica su tutto il viso con un pennello.

Fissa efficacemente il trucco e dona un effetto porcellana. Attenzione a non farlo entrare in contatto con capelli e orecchie: la precisione è fondamentale.

Passaggio 3: Lavorare sul look gotico

L'eyeliner nero viene applicato con una linea spessa lungo le ciglia superiori e inferiori. Successivamente viene sfumato sulla palpebra per evitare un contrasto netto.

Gli ombretti scuri creano un effetto smokey eye oppure occhi a mandorla, da cerbiatta.

Il mascara nero intensifica la profondità dello sguardo, mentre le ciglia finte drammatiche completano questo look seducente e penetrante.

Passaggi 4 e 5: Labbra e ritocchi finali

La matita per labbra kohl definisce con precisione il contorno delle labbra, ispessendolo e prevenendo sbavature. Può essere applicata anche sulla parte interna delle labbra prima di stendere il rossetto scuro.

Infine, gli illuminanti dai toni freddi scolpiscono il viso e gli conferiscono una luminosità eterea. Le lenti a contatto blu o viola, opzionali, amplificano l'aspetto enigmatico dello sguardo.

Adottare il trucco gotico per tutti i giorni: consigli e varianti creative

Integrare questo stile nella propria routine di bellezza a lungo termine richiede un po' di organizzazione. Tenere tutti i cosmetici in un apposito beauty case ne garantisce la sicurezza e semplifica ogni applicazione.

Una soluzione semplice e pratica per gli appassionati del genere.

Il trucco gotico offre decine di varianti per soddisfare i gusti personali. Puoi modificare il colore del fondotinta, scegliere un rossetto viola al posto dello scarlatto o sperimentare diverse tecniche per il trucco occhi a seconda del tuo umore.

Il trucco da giorno utilizza ombretti più tenui, mentre il trucco da sera permette di osare con l'intensità dello stile.

Per Halloween o per un evento a tema, ci spingiamo oltre i limiti e proponiamo vampiri, zombi o scheletri.

La chiave è abbracciare questo stile atipico , sperimentare liberamente e trasformare ogni applicazione in un vero e proprio incantesimo creativo, a prescindere dal proprio tipo di corporatura o silhouette.