Questi consigli di make-up scoperti ai festival stanno ora ispirando la vita di tutti i giorni

Ai festival, adorniamo i nostri occhi con strass in rilievo, sperimentiamo con ombretti colorati mai usati prima e usiamo glitter a profusione. Ma soprattutto, questo trucco opulento deve resistere al sudore, ai balli sfrenati, alla folla e ai momenti di intensa emozione. Ecco una rapida carrellata delle migliori tecniche di bellezza per i concerti all'aperto, perfette da replicare anche al di fuori dei tendoni e dei campi fangosi.

Applica sempre una base prima del trucco.

Durante l'estate, prati e terreni incolti si trasformano in palcoscenici a cielo aperto. Festival, di fama mondiale o più intimi, scandiscono la stagione estiva. Sono gli eventi più attesi quando la primavera volge al termine. Una versione più accattivante delle fiere di paese di un tempo, danno libero sfogo alla creatività. E noi ci abbandoniamo completamente davanti allo specchio. Ricreiamo quel tutorial kawaii che ha preso polvere nel nostro feed di Instagram, ci versiamo addosso il barattolo di glitter e creiamo scintillanti arabeschi intorno agli occhi, più abituati a un ombretto discreto o a un eyeliner sobrio.

E ben prima di imitare l'iconico look di Zara Larsson , prepariamo la nostra pelle per questa notte di gioiosa confusione e balli euforici in mezzo alla folla. Come? Con una base protettiva. Funge da transizione tra la cura della pelle e il trucco. Permette una migliore aderenza dei prodotti che applicheremo successivamente sul viso. Grazie alle sue proprietà fissanti, prolunga naturalmente la durata del nostro make-up e valorizza al massimo le lunghe ore dedicate alla preparazione. Così, mentre balliamo tutta la notte con un aspetto radioso, possiamo anche affrontare le metropolitane affollate e uscirne con un incarnato impeccabile.

Trattamento 2 in 1: il segreto per un trucco a lunga tenuta

A volte, durante i festival, creiamo look di bellezza eccezionali con il minimo indispensabile e in condizioni davvero spartane. Ci ritroviamo a improvvisarci truccatrici amatoriali nel caldo soffocante del tendone, che ci fa sentire letteralmente come piante in serra. Quindi, dobbiamo accontentarci di una trousse minimalista e optare per prodotti "camaleontici" come una crema idratante colorata con SPF. Questa alternativa al fondotinta ha un finish più naturale, ma soprattutto, non cola al minimo movimento.

Per evitare di portarsi dietro la cipria in polvere ovunque o di vedersela confiscare dalla sicurezza all'ingresso, si possono tenere alcuni fogli di carta igienica in una piccola pochette. È efficace quanto una salvietta opacizzante. Funziona anche se si desidera ritoccare il trucco tra una riunione stressante e l'altra.

Il mascara volumizzante, garanzia di uno sguardo accattivante

Durante questa passeggiata notturna tra risate, grida soffocate e spuntini a base di hot dog, gli occhi possono lacrimare rapidamente anche senza aver versato lacrime per segreti sussurrati in bagno. L'obiettivo, tuttavia, non è quello di assomigliare a un membro di una band metal con le occhiaie. Ai festival, molti esaltano le virtù del mascara waterproof, ignari dell'esistenza di un prodotto ben più promettente sul mercato.

Questo mascara volumizzante è un prodotto ideale sia per le serate calde che per le afose giornate lavorative senza aria condizionata. La sua funzione principale è quella di rivestire le ciglia, donando loro maggiore volume, spessore e definizione. A differenza delle formule waterproof , che richiedono numerosi dischetti di cotone, questa versione si rimuove in pochi secondi con un po' di olio di cocco.

Spray glitterato per una luminosità che dura tutto l'anno

Quest'anno, i glitter si fanno notare sui corpi, sia sotto forma di scintillanti tatuaggi a stencil che di balsami che ricordano le costellazioni. Strass, ombretti scintillanti e glitter sono i simboli estetici delle feste. Sono dettagli indossati insieme. Nella vita di tutti i giorni, è difficile immaginare di entrare in un ufficio open space con farfalle dorate nell'angolo interno dell'occhio o un arcobaleno sfaccettato sopra lo zigomo.

Tuttavia, è possibile far risplendere il corpo senza sembrare una palla da discoteca ambulante. Come? Con le polveri dorate satinate. In questo senso, le texture leggere diventano le migliori alleate: illuminanti liquidi miscelati con la crema idratante, o picchiettati sui punti strategici del viso, sono sufficienti per ricreare quell'effetto "pelle luminosa" tanto amato nel backstage.

Tinte per labbra resistenti a tutto

Un altro diretto retaggio dei weekend musicali: labbra a lunga tenuta. Mentre i rossetti classici svaniscono al primo spuntino o bevanda, le tinte e gli inchiostri per labbra lasciano un colore intenso, quasi naturale, che resiste agli imprevisti.

Nella vita di tutti i giorni, questa tecnica permette di mantenere le labbra colorate senza ritocchi continui. Puoi parlare, mangiare, ridere e bere senza dover controllare costantemente ogni riflesso in una vetrina. E quando il colore sbiadisce, lo fa in modo delicato, senza lasciare segni netti.

Questi consigli di make-up, applicati con cura nell'atmosfera umida dei festival, sono validi anche nella vita di tutti i giorni. Del resto, perché aspettare un'occasione speciale per concedersi un po' di estro e aggiungere un tocco di colore al proprio look?