Il trucco rock per le donne trascende i codici di bellezza classici per affermarsi come una vera e propria forma d'arte di ribellione con stile.

Questo look audace, apprezzato sia dagli appassionati di hard rock che dagli amanti della moda, si basa su tre passaggi fondamentali: la preparazione dell'incarnato, l'intensità del trucco occhi e la scelta decisa del colore delle labbra.

Versatile e adattabile a tutte le corporature e occasioni, questo stile trascende gli stereotipi. Ti guidiamo passo dopo passo nella creazione di un look ribelle e di successo, qualunque sia la tua personalità.

Prepara un incarnato perfetto come base per un trucco rock.

Il successo di un trucco rock inizia ben prima della prima passata di matita.

Il primer è la base di qualsiasi look grafico audace. Senza di esso, i colori non aderiranno correttamente e il risultato si rovinerà rapidamente.

Il primo passo consiste nel rimuovere accuratamente il trucco dal viso. Ogni residuo di prodotto deve essere eliminato per ottenere una pelle pulita e ricettiva .

Uno struccante adatto al proprio tipo di pelle garantisce una base di partenza ottimale, senza residui che potrebbero compromettere l'applicazione del trucco.

Successivamente, si passa al fondotinta. Si consiglia di applicare un prodotto di qualità per uniformare l'incarnato e coprire le imperfezioni. La tecnica di applicazione inizia dal centro del viso e procede verso l'esterno, sfumando dall'alto verso il basso. Questo movimento preciso previene la formazione di linee troppo marcate.

Un dettaglio spesso trascurato: non dimenticate mai orecchie e collo . Questo accorgimento previene l'effetto maschera, quel fastidioso contrasto tra il viso truccato e il resto dell'incarnato.

Per un risultato liscio e naturale, il prodotto in eccesso va rimosso anche dalla base dei capelli e dai lati del naso.

Una leggera cipria opacizzante fissa il tutto. Prepara la pelle per un trucco occhi intenso, limitando la lucidità e prolungando la durata del look per tutto il giorno o la sera.

Tecniche essenziali di trucco occhi per un look rock

Il trucco occhi è il cuore pulsante dello stile ribelle. L'occorrente indispensabile comprende : un pennello, ombretti, eyeliner, glitter, ciglia finte e terra abbronzante.

Questi strumenti permettono di esprimere lo sguardo attraverso diverse tecniche, tutte grafiche e incisive.

Lo smokey eye nero, un classico look color carbone

Lo smokey eye nero è senza dubbio il classico per eccellenza del trucco rock. Presente sui red carpet da decenni, unisce glamour e grunge con una disinvoltura sorprendente.

Consiste nell'applicare strati uniformi e sfumati di prodotto sulle palpebre superiori e inferiori. Per chi è intimorito dal nero opaco, una cipria color grigio antracite o canna di fucile offre una splendida alternativa .

Questo smokey eye si adatta a tutte le donne, può essere indossato di giorno o di sera ed è disponibile in texture glitterate, iridescenti o satinate.

L'eyeliner a forma di virgola: tra precisione e ribellione

L'eyeliner a forma di virgola fonde il glamour degli anni Sessanta con un tocco rock 'n' roll. La linea deve rimanere grafica e precisa . Più è ampia e più delinea l'occhio, più intenso sarà il look rock 'n' roll. Abbinato a un gloss rosso acceso, l'effetto è particolarmente sorprendente.

Per gli occhi a mandorla, un eyeliner a cerchio completo è perfetto. Gli occhi piccoli, invece, preferiscono una linea sottile con la punta a virgola per evitare di appesantire lo sguardo.

Il trucco occhi a occhi di gatto e lo smokey eye degli anni '40

Il look "occhio di gatto" si colloca a metà strada tra uno smokey eye e un eyeliner spesso. Si può realizzare con tutti i colori scuri, con finish opaco o lucido, e richiede sempre un effetto grafico.

Per un risultato uniforme, la linea delle ciglia inferiori dovrebbe congiungersi alla virgola della palpebra superiore.

Indossato di sera, si rivela particolarmente sexy e audace . Indossato di giorno, diventa un vero e proprio simbolo di ribellione anticonformista.

Lo smoky eye anni '40, d'altro canto, reinventa il classico trucco occhi colorando solo l'angolo interno dell'occhio. Questo mix perfetto di glamour e grinta rock 'n' roll si addice alle donne che sanno destreggiarsi tra femminilità e uno stile crudo e dirompente.

Dona un tocco femminile a un outfit rock, mantenendo al contempo un'aria grintosa.

Il sopracciglio accentuato, un dettaglio chiave per affermare il proprio stile rock

Nella cultura rock, le sopracciglia folte e ben curate giocano un ruolo fondamentale. La tendenza predilige un volume leggermente maggiore, una texture più spessa e un colore più intenso.

Lo sguardo si fa immediatamente più intenso.

Questa tecnica è particolarmente adatta alle donne con sopracciglia naturalmente folte e dritte. Consiste nel disegnare una forma grafica con la polvere per aggiungere volume senza lasciare linee visibili.

Un ombretto in crema, scelto di una o due tonalità più chiare rispetto al colore naturale delle sopracciglia, rimane la soluzione più adatta.

Sopracciglia dalla forma perfetta contribuiscono anche a controllare meglio la simmetria del viso . Incorniciano con precisione un look d'ispirazione rock e intensificano l'aspetto generale del trucco.

I gel volumizzanti o i kit per sopracciglia disponibili in commercio rendono questo esercizio più semplice, anche per i meno esperti.

Pettina le sopracciglia verso l'alto per individuarne la forma naturale. Applica un ombretto in crema di due tonalità più chiare con un pennello preciso. Fissare con un gel volumizzante per prolungare la tenuta

Scegliere il colore di rossetto giusto per completare il tuo trucco rock

Il trucco delle labbra rappresenta il passo finale e decisivo per un look ribelle.

La scelta del colore dovrebbe abbinarsi all'outfit e al tipo di trucco rock adottato per un risultato armonioso.

Per occhi castani, nocciola, grigi o neri, i rossetti blu notte scuro sono una scelta naturale. Il viola e le tonalità scure sono elementi chiave della palette in stile rock.

La coerenza tra il trucco occhi e quello labbra garantisce un look completo e impeccabile.

Una matita per labbra facilita l'applicazione precisa del rossetto o del lucidalabbra. Prima di applicare qualsiasi prodotto, una crema idratante prepara le labbra e garantisce una tenuta ottimale.

La terra abbronzante e i glitter possono poi amplificare la brillantezza per un effetto più intenso.

Per un effetto rock massimo, abbinare un gloss rosso acceso a un eyeliner a forma di virgola rimane una combinazione particolarmente efficace e un segno distintivo di uno stile ribelle senza compromessi.