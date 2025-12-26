Si fa tatuare le labbra e si pente subito del risultato.

Kalita Hon non dimenticherà mai il giorno in cui sentì il panico montarle durante una seduta di rossetto sulle labbra, una tecnica di trucco semipermanente pensata per esaltare il colore naturale delle labbra. Diventata virale sui social media dopo aver condiviso "l'esatto momento" in cui si è pentita della sua decisione, la giovane donna racconta ora come è finita.

Un "esperimento" di bellezza diventato virale

Kalita, che vive a New York, spiega di usare prodotti per le labbra quotidianamente e di voler trovare una soluzione "più pratica e sostenibile", ha dichiarato alla rivista People . "L'idea di svegliarsi con un colorito naturalmente rosato mi è sembrata allo stesso tempo entusiasmante e logica", ha confidato.

Prima di fare il grande passo, ha fatto ricerche approfondite sulla procedura, leggendo esperienze sia positive che negative. Ma quando il pigmento rosso acceso le è stato applicato sulle labbra – e oltre il contorno – la giovane donna ha immediatamente vissuto un "momento di puro panico". Su TikTok, ha pubblicato un video con la didascalia: "Guarda l'esatto momento in cui ho capito di odiare il mio tatuaggio sulle labbra". La sua espressione sbalordita è diventata virale, generando centinaia di reazioni, alcune divertite, altre inorridite.

"Pensavo che sarebbe stato temporaneo."

Sebbene inizialmente il dolore e il colore vibrante la preoccupassero, Kalita spiega di essersi fidata della professionista e di aver scelto di "fidarsi del processo". "Continuavo a ripetermi che il fastidio non sarebbe durato e che il risultato ne sarebbe valsa la pena", racconta. E aveva ragione: pochi giorni dopo, l'intensità del pigmento è diminuita, il gonfiore si è attenuato e la tonalità si è attenuata. "Ora lo adoro! È esattamente quello che volevo. Il colore ha assunto una tonalità naturale che valorizza le mie labbra senza essere eccessivo", ammette oggi.

Alla fine, Kalita ha condiviso i progressi del trattamento su Instagram: labbra gonfie e rosse il giorno dopo, pelle che si screpolava dopo due giorni, poi la graduale comparsa di una bella tinta rosa. "Non sapevo che il colore avesse bisogno di tempo per fissarsi. Una volta guarite, le mie labbra erano perfette, secondo me!"