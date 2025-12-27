Questo fard sta prendendo d'assalto le tendenze: +130% di aumento delle ricerche in poche settimane

A lungo relegato allo status di mero tocco finale, il blush è ora il protagonista indiscusso dell'incarnato. Risveglia, illumina e celebra tutti i toni della pelle senza mai mascherarli. In questa ricerca di un trucco che abbracci le texture naturali della pelle, è emersa una nuova generazione di formule: i blush in gelatina. La loro ascesa è stata fulminea, con un aumento delle ricerche di prodotti beauty di oltre il 130% in poche settimane.

Una tendenza guidata dai social media

La rapida ascesa del blush in gelatina è dovuta in gran parte alle piattaforme social. Pinterest, nel suo report Predicts 2026 , conferma l'entusiasmo attorno a "blush in gelatina", che è diventato uno dei termini più cercati dell'anno. Su TikTok e Instagram abbondano i video dimostrativi, che mostrano un effetto fresco, traslucido e modulabile. I creatori di bellezza lo adorano per la sua capacità di valorizzare la pelle senza creare un effetto pastoso, lasciando trasparire nei, texture ed espressioni. Un vero e proprio inno a un viso vibrante e sicuro di sé.

Una texture che cambia le regole del gioco

Ciò che distingue il blush in gelatina è soprattutto la sua sensorialità. Dite addio alle polveri a volte troppo pesanti o alle formule cremose che richiedono un'applicazione meticolosa. Qui, la texture è acquosa, morbida, quasi elastica al tatto. Si fonde istantaneamente con la pelle, senza creare linee pesanti o nette. Si applica, si picchietta e il gioco è fatto.

Questa texture ultra-leggera è adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle tendenti alla secchezza. Non accentua le zone secche e dona un finish luminoso che dona l'impressione di una pelle naturalmente radiosa. Il risultato è modulabile: un tocco rosato per un colorito sano o un colore più intenso per mettere in risalto gli zigomi, sempre senza appesantire l'incarnato.

I marchi che cavalcano l'onda dell'entusiasmo

Di fronte a questo entusiasmo, diversi marchi sono riusciti a distinguersi. Milk Makeup conquista con un blush in gelatina dall'effetto rinfrescante immediato, pensato sia per guance che per labbra. Sephora Collection propone una versione giocosa la cui tonalità si adatta al pH della pelle, rendendo ogni applicazione unica. Infine, Rimmel punta sulla praticità con un formato versatile, facile da trasportare e da usare ovunque.

Questi prodotti hanno una cosa in comune: semplificano il trucco senza toglierne il piacere. Pochi strumenti, pochi passaggi, ma un risultato moderno e raffinato che si adatta al tuo ritmo e alla tua personalità.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Milk Makeup (@milkmakeup)

Jelly blush, il must have del 2026

Non è un caso che il blush in gelatina sia destinato a diventare uno dei prodotti must-have del 2026. Risponde al desiderio collettivo di un trucco più intuitivo, delicato e inclusivo. Non mira a trasformare il viso, ma piuttosto a valorizzare la pelle così com'è, con la sua texture, luminosità e carattere.

In un mondo in cui il look "no-makeup" e la luminosità naturale dominano le tendenze, questo blush soddisfa tutti i requisiti: veloce da applicare, comodo da indossare e universalmente valorizzante. Più di un semplice prodotto, incarna una visione di bellezza body-positive, in cui ogni incarnato merita di essere valorizzato, senza filtri o eccessi. Non stai solo aggiungendo colore; stai rivelando la tua radiosità.