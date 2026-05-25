"Cosmeticorexia", l'ossessione per la bellezza che preoccupa i genitori

Tra routine di cura della pelle in dieci passaggi e video "trasformativi", il mondo della bellezza sta entrando sempre più nella vita dei bambini fin dalla più tenera età. Sui social media, una tendenza intrigante e al tempo stesso preoccupante è la "cosmeticorexia", una precoce ricerca della "pelle ideale" che solleva numerosi interrogativi sull'immagine di sé e sul benessere dei giovani.

Un'ossessione per la "pelle perfetta" fin dalla più tenera età.

La "cosmeticorexia" non è una diagnosi medica ufficiale, ma un termine sempre più utilizzato per descrivere un'eccessiva attenzione alla cura della pelle e all'aspetto fisico. Colpisce principalmente preadolescenti e adolescenti, a volte anche di soli 9 o 10 anni. In questo contesto, le routine di bellezza diventano estremamente elaborate: molteplici detergenti, sieri, maschere idratanti, patch per gli occhi e le cosiddette creme "anti-età". Prodotti inizialmente pensati per gli adulti entrano così a far parte della vita quotidiana di bambini ancora in fase di sviluppo.

Questo fenomeno solleva interrogativi, poiché può instillare fin da piccoli un'idea esigente: che la pelle debba essere "perfetta". Gli specialisti suggeriscono quindi un rapporto a volte ansioso con l'aspetto fisico, a scapito di una visione più semplice e serena della cura di sé.

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TikTok e "Sephora Kids": quando i social media accelerano la tendenza

I social media giocano un ruolo centrale in questa evoluzione, in particolare TikTok. Sulla piattaforma, i video di routine di cura della pelle o di shopping di prodotti di bellezza accumulano milioni di visualizzazioni, spesso con protagoniste ragazze adolescenti o influencer molto giovani.

Il fenomeno "Sephora Kids" illustra bene questa tendenza: bambini e preadolescenti sono appassionati di cosmetici e frequentano negozi come Sephora, replicando gesti e routine ispirati ai contenuti online. I video mostrano prodotti di tendenza – sieri idratanti, maschere per le labbra, oli per capelli – con un tono giocoso e accessibile. Tuttavia, questo approccio rischia di normalizzare routine inadatte alla pelle "giovane".

A tutto ciò si aggiunge il potere degli algoritmi: una semplice interazione con contenuti di bellezza può trasformare rapidamente un feed di notizie in un flusso continuo di consigli per la cura della pelle, rafforzando l'idea che una routine complessa sia essenziale per "prendersi cura di sé".

Cresce la preoccupazione tra genitori e specialisti.

Molti genitori mettono in discussione questa precoce pressione a conformarsi agli standard di bellezza. Oltre all'aspetto finanziario, che a volte può essere significativo, gli specialisti mettono in guardia soprattutto sull'impatto psicologico. L'esposizione ripetuta a standard di bellezza molto elevati può compromettere l'autostima. L'idea che "imperfezioni" inesistenti debbano essere corrette o che l'invecchiamento debba essere previsto fin dall'infanzia può indebolire il rapporto del bambino con il proprio corpo e la propria immagine di sé.

I dermatologi segnalano anche un rischio concreto: alcuni prodotti contenenti ingredienti attivi potenti, come acidi esfolianti o retinolo, non sono adatti alla pelle "giovane" e possono causare irritazione o sensibilizzazione cutanea.

L'Italia apre la strada alla riflessione europea

Di fronte alla portata del problema, l'Italia ha avviato un'indagine su alcune pratiche di marketing relative a cosmetici destinati ai minori. Le autorità sono particolarmente interessate al ruolo dei micro-influencer e ai contenuti promozionali ritenuti potenzialmente eccessivamente suggestivi. L'obiettivo è comprendere se determinate strategie di marketing incoraggino i bambini a consumare prodotti non destinati a loro. I marchi coinvolti, dal canto loro, sostengono di non rivolgersi direttamente ai minori.

Sostenere senza proibire: trovare un equilibrio

Gli esperti non propongono un divieto totale dei cosmetici, ma piuttosto un approccio strutturato e adattato all'età. Una semplice routine incentrata sull'igiene e sul benessere è generalmente sufficiente per la pelle "giovane". La comunicazione aperta rimane fondamentale. Comprendere l'interesse degli adolescenti per queste pratiche permette di affrontare temi più ampi: l'autostima, l'influenza dei social media e lo sviluppo dell'immagine personale.

In un mondo digitale in cui gli standard estetici circolano rapidamente, la sfida non è rifiutare i cosmetici, ma collocarli in una prospettiva più delicata, inclusiva e attenta. Una bellezza che accompagni la crescita personale anziché imporla.