Oscar 2026: queste attrici hanno lasciato il segno nella serata vincendo i premi femminili.

Jessie Buckley, Amy Madigan e Autumn Durald Arkapaw hanno lasciato il segno agli Oscar del 2026 vincendo i principali premi femminili e, così facendo, segnando una vera svolta per la rappresentazione delle donne a Hollywood.

Jessie Buckley, regina della serata con Hamnet

L'attrice e cantante irlandese Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in "Hamnet", diventando la prima donna irlandese a vincere in questa categoria. La sua interpretazione intensa e sensibile di un personaggio complesso le ha permesso di trionfare su Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne e Renate Reinsve. Questa vittoria ha confermato il suo status di attrice di spicco, capace di alternare film indipendenti e ambiziose produzioni hollywoodiane.

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Amy Madigan, la forza discreta dei ruoli di supporto

Nella categoria Miglior attrice non protagonista, l'attrice e musicista americana Amy Madigan si è aggiudicata l'Oscar per la sua interpretazione in "Weapons". A 75 anni, incarna una figura chiave del film, conferendo profondità, spessore e umanità al suo personaggio. La sua vittoria, davanti a Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku e Teyana Taylor, sottolinea l'importanza dei ruoli femminili maturi, spesso sottovalutati a Hollywood.

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Autumn Durald Arkapaw, una vittoria storica dietro la macchina da presa

Non è un'attrice, ma ha fatto la storia dietro la macchina da presa: la direttrice della fotografia americana Autumn Durald Arkapaw ha vinto l'Oscar per la migliore fotografia per "Sinners". È diventata la prima donna, e anche la prima direttrice della fotografia di colore, a vincere questo premio. Il suo lavoro visivo in questo film horror d'azione, elogiato per i contrasti, l'illuminazione audace e il senso della composizione, ha aperto la strada a una nuova generazione di direttrici della fotografia in un campo a lungo dominato dagli uomini.

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Tra la vittoria dell'Oscar di Jessie Buckley, il trionfo di Amy Madigan e la storica interpretazione di Autumn Durald Arkapaw, gli Academy Awards del 2026 hanno celebrato il talento femminile sia davanti che dietro la macchina da presa. Queste vittorie lanciano un messaggio potente: le donne non si accontentano più di esistere semplicemente all'interno delle narrazioni; le incarnano, le portano avanti e le plasmano.