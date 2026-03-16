Oscar 2026: queste attrici hanno lasciato il segno nella serata vincendo i premi femminili.

Cultura
Léa Michel
Capture d’écran vidéo YouTube « Jessie Buckley Best Actress Press Room Speech | 98th Oscars (2026) »

Jessie Buckley, Amy Madigan e Autumn Durald Arkapaw hanno lasciato il segno agli Oscar del 2026 vincendo i principali premi femminili e, così facendo, segnando una vera svolta per la rappresentazione delle donne a Hollywood.

Jessie Buckley, regina della serata con Hamnet

L'attrice e cantante irlandese Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in "Hamnet", diventando la prima donna irlandese a vincere in questa categoria. La sua interpretazione intensa e sensibile di un personaggio complesso le ha permesso di trionfare su Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne e Renate Reinsve. Questa vittoria ha confermato il suo status di attrice di spicco, capace di alternare film indipendenti e ambiziose produzioni hollywoodiane.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Jessie Buckley (@thejessiebuckley)

Amy Madigan, la forza discreta dei ruoli di supporto

Nella categoria Miglior attrice non protagonista, l'attrice e musicista americana Amy Madigan si è aggiudicata l'Oscar per la sua interpretazione in "Weapons". A 75 anni, incarna una figura chiave del film, conferendo profondità, spessore e umanità al suo personaggio. La sua vittoria, davanti a Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku e Teyana Taylor, sottolinea l'importanza dei ruoli femminili maturi, spesso sottovalutati a Hollywood.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da The Academy (@theacademy)

Autumn Durald Arkapaw, una vittoria storica dietro la macchina da presa

Non è un'attrice, ma ha fatto la storia dietro la macchina da presa: la direttrice della fotografia americana Autumn Durald Arkapaw ha vinto l'Oscar per la migliore fotografia per "Sinners". È diventata la prima donna, e anche la prima direttrice della fotografia di colore, a vincere questo premio. Il suo lavoro visivo in questo film horror d'azione, elogiato per i contrasti, l'illuminazione audace e il senso della composizione, ha aperto la strada a una nuova generazione di direttrici della fotografia in un campo a lungo dominato dagli uomini.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Sthanlee B. Mirador (@sthanlee)

Tra la vittoria dell'Oscar di Jessie Buckley, il trionfo di Amy Madigan e la storica interpretazione di Autumn Durald Arkapaw, gli Academy Awards del 2026 hanno celebrato il talento femminile sia davanti che dietro la macchina da presa. Queste vittorie lanciano un messaggio potente: le donne non si accontentano più di esistere semplicemente all'interno delle narrazioni; le incarnano, le portano avanti e le plasmano.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
S’installer à l’étranger : pourquoi la traduction assermentée protège vos droits

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Una serie ispirata al caso Gisèle Pelicot con protagonista Meryl Streep? Il progetto sta già dividendo le opinioni.

Il caso di stupro di Mazan ha scosso il mondo. Dopo aver alzato la voce, Gisèle Pelicot, diventata...

Uno studio rivela che le persone ansiose potrebbero essere attratte da un particolare genere di film.

E se le tue serate cinema rivelassero molto sul tuo modo di percepire il mondo? Uno studio recente...

Come questo artista rende i "corpi grassi" un soggetto centrale dell'arte

Nelle gallerie e sulle passerelle, certi corpi rimangono tristemente relegati ai margini. E se l'arte diventasse uno spazio...

Dopo Pamela Anderson, il casting del reboot di "Baywatch" è intrigante

Duemila attori, modelli e aspiranti bagnini si sono recentemente riversati sulla spiaggia di Marina del Rey sotto un...

Terza stagione di "Mercoledì": un personaggio fisso di Tim Burton si unisce alla serie

Di ritorno da Hawkins e dai suoi Demogorgoni, Winona Ryder si sta ambientando alla Nevermore Academy. L'annuncio ufficiale...

"Hannah Montana" torna 20 anni dopo: l'annuncio a sorpresa di Miley Cyrus

A vent'anni dal suo debutto su Disney Channel, "Hannah Montana" si prepara al suo grande ritorno. La stessa...