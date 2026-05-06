A soli 11 anni, scatta foto che stanno già diventando virali.

All'età di nove anni, si sdraiò nel fango di un parco nazionale indiano per immortalare due pavonesse alla luce del mattino. Questa fotografia le ha fatto guadagnare un riconoscimento internazionale che molti fotografi professionisti non raggiungono mai. Shreyovi Mehta ora ha undici anni e non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

La foto che ha dato inizio a tutto

Fu durante una passeggiata mattutina in famiglia nel Parco Nazionale di Keoladeo, a Bharatpur, nel Rajasthan, che Shreyovi Mehta ebbe la sua prima intuizione geniale. Avvistando due pavonesse sotto la chioma degli alberi nella luce dorata del mattino, corse a prendere la macchina fotografica del padre, si sdraiò a terra per inquadrare la scena e premette il pulsante di scatto. Il Museo di Storia Naturale di Londra descrisse così quel momento: "Fu questo istante perfetto a ispirare Shreyovi a chinarsi e a catturare questa immagine onirica di questi iconici uccelli indiani".

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Finalista a soli 9 anni in una delle competizioni più prestigiose al mondo.

La foto, intitolata "In the Spotlight", è stata selezionata tra quasi 60.000 candidature provenienti da partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza, in rappresentanza di 117 paesi e territori. Shreyovi Mehta si è classificata seconda nella categoria "10 anni e meno" della 60ª edizione del concorso annuale Wildlife Photographer of the Year, organizzato dal Natural History Museum di Londra. Un traguardo che pochi adulti possono vantare.

A 11 anni, due nuove distinzioni

Un anno dopo, alla 61ª edizione dello stesso concorso, due nuove fotografie di Shreyovi, allora undicenne, ricevettero una menzione speciale nella categoria "10 anni e meno". La prima, intitolata "Vantaggio in altezza", mostra una gru sarus che reagisce in modo teatrale a una pompa idraulica elettrica nelle zone umide di Dhanauri, nell'Uttar Pradesh. La seconda, "Lite nelle zone umide", cattura l'istante preciso in cui una jacana dalle ali bronzee si scaglia contro un pollo sultano viola, con le ali completamente spiegate.

Una pazienza e una tecnica davvero notevoli.

Ciò che ha impressionato i giudici non è stato solo il risultato, ma il metodo. "Per tre ore abbiamo cercato invano la gru sarus, così mi sono tenuta occupata fotografando il pollo sultano. Con la coda dell'occhio, ho visto una jacana piombare verso di essa e ho immediatamente premuto il pulsante di scatto", ha raccontato. " Proprio mentre stavamo per andarcene ed ero delusa di non aver visto la gru, ne abbiamo avvistata una. Si è avvicinata alla pompa e ha sbattuto le ali, e io ho immortalato il momento". Una storia raccontata da una fotografa esperta, per una bambina di 11 anni.

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Una fonte di orgoglio nazionale e un messaggio di impegno

Su Instagram, dopo aver vinto il suo primo premio, Shreyovi ha condiviso le sue emozioni: "Il mio cuore è colmo di immensa gioia e gratitudine. Sono orgogliosa di rappresentare la mia Bharat su questo palcoscenico globale. La ricca fauna e il patrimonio dell'India sono stati una fonte inesauribile di ispirazione e prometto di continuare a impegnarmi per condividerli con voi". Parole di rara maturità per una bambina di 11 anni, e un impegno che traspare in ogni immagine.

In breve, Shreyovi Mehta non ha aspettato di essere "grande" per vedere il mondo con gli occhi di un'adulta. A soli 11 anni, dopo due concorsi internazionali e migliaia di condivisioni, sta già costruendo un corpus di opere. E di certo non abbiamo ancora sentito l'ultima parola su di lei.