"Bella e libera": a 62 anni, questa modella australiana continua a essere fonte d'ispirazione.

L'imprenditrice, modella e attrice australiana Elle Macpherson è una figura di spicco nel mondo della moda. Continua ad attirare l'attenzione, soprattutto grazie alle sue dichiarazioni pubbliche sul benessere e sul cambiamento della percezione della bellezza con l'avanzare dell'età.

Una carriera iconica nella moda internazionale.

Elle Macpherson si è affermata come una delle modelle più famose degli anni '80 e '90. Soprannominata "The Body", ha posato per la rivista Sports Illustrated in numerose occasioni. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con molti marchi internazionali e ha sviluppato una propria linea di prodotti, consolidando il suo status di imprenditrice nel settore del benessere. Il suo percorso illustra l'evoluzione delle carriere nella moda, dove alcune personalità continuano la propria attività ben oltre le passerelle.

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Una visione dell'invecchiamento incentrata sull'equilibrio

Elle Macpherson parla regolarmente dell'importanza di uno "stile di vita equilibrato". Sottolinea l'importanza di prestare attenzione all'alimentazione, al sonno e all'attività fisica. Spiega che il concetto di benessere comprende sia la salute fisica che l'equilibrio emotivo. Secondo lei, la fiducia in se stessi può cambiare con l'età, influenzando la percezione che le persone hanno del proprio aspetto. Le sue affermazioni si inseriscono in un discorso più ampio sull'accettazione di sé e sulla diversità delle esperienze di vita.

Elle Macpherson rimane attiva sui media e sui social network. Condivide regolarmente le sue riflessioni su stile di vita, salute e sull'evoluzione dell'immagine corporea nel tempo. Questa visibilità contribuisce ad alimentare il dibattito sulla rappresentazione delle donne over 60 nei settori della moda e della bellezza.

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Un'evoluzione degli standard di bellezza

La presenza di modelle di diverse generazioni nelle campagne pubblicitarie illustra una graduale evoluzione degli standard estetici. Alcuni marchi stanno ora integrando profili più diversificati, a testimonianza di un crescente interesse per la diversità di provenienza ed esperienze. Le dichiarazioni pubbliche di Elle Macpherson contribuiscono a questo movimento, evidenziando una visione della bellezza associata all'esperienza e all'equilibrio.

Sebbene il suo messaggio di accettazione dell'invecchiamento senza vergogna né rimpianti trovi riscontro positivo in alcuni utenti online, il corpo di Elle Macpherson si conforma comunque agli standard estetici dominanti della società. Questa rappresentazione, tuttavia, può coesistere con un'altra aspettativa, ancora in gran parte invisibile nei media: quella di una reale diversità di forme del corpo femminile dopo i 60 anni. Infatti, le donne anziane con corpi che si discostano dall'"ideale usuale", in particolare le donne curvy o plus-size, sono ancora molto raramente rappresentate, il che limita ulteriormente la gamma di immagini dell'invecchiamento femminile presentate.

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In sintesi, la carriera di Elle Macpherson dimostra come certe figure del mondo della moda continuino a esercitare un'influenza duratura. Attraverso le sue apparizioni sui media, incoraggia la riflessione su come le rappresentazioni della bellezza si evolvono nel tempo.