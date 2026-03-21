"Lo stile non ha età": a 60 anni, questa modella affascina gli utenti di internet.

Nata in Libano e residente a Montreal dal 2005, Grece Ghanem si è inizialmente distinta in microbiologia, conseguendo un master, prima di lavorare come personal trainer per 25 anni. È stata sua figlia, nel 2015, a incoraggiarla a pubblicare i suoi outfit su Instagram. Quello che era iniziato come un hobby si è trasformato in un successo: oggi, @greceghanem vanta oltre 2 milioni di follower, conquistati dalla sua radiosa sicurezza e dai suoi look alla moda.

Motto, firma e filosofia

Nella sua biografia su Instagram, insiste: "È tutta una questione di moda e autostima, perché lo stile non ha età!". A 60 anni, Grece rifiuta i dettami dell'età. Osa indossare tailleur strutturati, completi a due pezzi senza filtri, colori arcobaleno e abiti chic in stile Riviera, abbinando capi firmati ad accessori oversize. Il suo mantra? "Rimanere visibili" - un grido accorato contro l'invisibilità delle donne over 50.

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Dalle settimane della moda alle passerelle

Ospite fissa delle Settimane della Moda (Parigi, New York, Milano), protagonista di numerose riviste, sfila per marchi che ne celebrano il carisma. Le sue foto radiose ricevono migliaia di like e commenti entusiasti: "Regina!" , "Pura ispirazione!". Ex microbiologa diventata icona di stile, Grece dimostra che l'eleganza si evolve con il tempo e ci ricorda che, anche quando ci si conforma ai cosiddetti canoni della moda classica, vedere una donna di 60 anni abbracciare con tanta audacia lo stile contemporaneo è una potente fonte di ispirazione per un'intera community su Instagram.

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In breve, gli utenti di internet la idolatrano per la sua autenticità. A 60 anni, Grece Ghanem incarna una donna libera che celebra il proprio corpo così com'è, senza cercare di cambiarlo a tutti i costi. Pur aderendo a certi canoni, il suo successo deriva principalmente dal suo modo di ricordarci che l'età non cancella lo stile o la presenza, anzi, può esaltarli.