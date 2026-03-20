A 37 anni, questa modella sudafricana risplende in abbigliamento da yoga.

Modelli
Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

La modella sudafricana Candice Swanepoel risplende in un completo da yoga grigio melange, una serie di foto che stanno infiammando Instagram e di cui tutti adorano ogni dettaglio.

Un look sportivo definito "ultra-raffinato"

Candice Swanepoel, ex angelo di Victoria's Secret e madre di due figli, posa con un completo grigio dalla texture particolare: un top asimmetrico monospalla, pantaloni palazzo fluidi e décolleté nere in vernice a punta. Seduta su un pavimento in legno chiaro in un interno minimalista, mette in mostra la sua silhouette durante un servizio fotografico per un marchio di abbigliamento. Questa immagine, recentemente condivisa sul suo account Instagram, fonde yoga e tendenze moda.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Candice (@candiceswanepoel)

I fan sono completamente sbalorditi

I commenti sono pieni d'amore: "Sei perfetta!" , "Un corpo da sogno!" , "La gente adora questa eleganza!" , "Un'icona eterna!". Migliaia di cuori la inondano di ammirazione per il suo carisma magnetico. Queste foto ci ricordano perché Candice continua a dominare il mondo della moda, alternando servizi fotografici per Victoria's Secret 2026 e campagne pubblicitarie per la cura della pelle. Questo look ibrido, "yoga e lusso", riflette il suo stile di vita: allenamenti, viaggi e famiglia con il marito, il modello brasiliano Hermann Nicoli. La gente adora questa mamma.

In breve, Candice Swanepoel dimostra che sport e stile vanno di pari passo. Questa icona sudafricana è amatissima e illumina Instagram con la sua grazia naturale e la sua energia contagiosa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Incinta del suo secondo figlio, questa modella americana mostra con orgoglio il suo pancione.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Incinta del suo secondo figlio, questa modella americana mostra con orgoglio il suo pancione.

Incinta del suo secondo figlio con il marito, Elliot Grainge, CEO di Atlantic Music Group, la modella americana...

Alla Settimana della Moda, la modella Emeline Hoareau incarna il nuovo volto della "taglia media"

Sulle passerelle internazionali, alcune modelle riescono a lasciare un segno indelebile fin dalla loro prima apparizione. È il...

Con indosso un abito di velluto rosso, questa modella dalle curve generose crea un look sorprendente

Alcuni look di moda catturano immediatamente l'attenzione. Un colore audace, un tessuto spettacolare, una silhouette d'effetto... e il...

La modella britannica Kelly Brook mette in mostra il suo fisico e gli utenti di Internet reagiscono.

Sulla calda sabbia, la modella e attrice britannica Kelly Brook mostra con orgoglio la sua silhouette. Di recente...

A 42 anni, questa modella australiana posa elegantemente sulla neve

La top model australiana Miranda Kerr dimostra di saper sfidare le intemperie con un look invernale ultra-chic sulla...

Questa modella posa in uno dei colori chiave del 2026 e suscita scalpore

Il giallo burro si sta affermando come una delle tonalità di tendenza del 2026. Tenue, luminoso e decisamente...