A 37 anni, questa modella sudafricana risplende in abbigliamento da yoga.

La modella sudafricana Candice Swanepoel risplende in un completo da yoga grigio melange, una serie di foto che stanno infiammando Instagram e di cui tutti adorano ogni dettaglio.

Un look sportivo definito "ultra-raffinato"

Candice Swanepoel, ex angelo di Victoria's Secret e madre di due figli, posa con un completo grigio dalla texture particolare: un top asimmetrico monospalla, pantaloni palazzo fluidi e décolleté nere in vernice a punta. Seduta su un pavimento in legno chiaro in un interno minimalista, mette in mostra la sua silhouette durante un servizio fotografico per un marchio di abbigliamento. Questa immagine, recentemente condivisa sul suo account Instagram, fonde yoga e tendenze moda.

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I fan sono completamente sbalorditi

I commenti sono pieni d'amore: "Sei perfetta!" , "Un corpo da sogno!" , "La gente adora questa eleganza!" , "Un'icona eterna!". Migliaia di cuori la inondano di ammirazione per il suo carisma magnetico. Queste foto ci ricordano perché Candice continua a dominare il mondo della moda, alternando servizi fotografici per Victoria's Secret 2026 e campagne pubblicitarie per la cura della pelle. Questo look ibrido, "yoga e lusso", riflette il suo stile di vita: allenamenti, viaggi e famiglia con il marito, il modello brasiliano Hermann Nicoli. La gente adora questa mamma.

In breve, Candice Swanepoel dimostra che sport e stile vanno di pari passo. Questa icona sudafricana è amatissima e illumina Instagram con la sua grazia naturale e la sua energia contagiosa.