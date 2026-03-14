Incinta del suo secondo figlio, questa modella americana mostra con orgoglio il suo pancione.

Incinta del suo secondo figlio con il marito, Elliot Grainge, CEO di Atlantic Music Group, la modella americana Sofia Richie mostra il suo pancione in nuovi selfie su Instagram, rivelando anche un nuovo colore di capelli.

Selfie naturali e una pancia arrotondata

Sofia Richie Grainge ha recentemente condiviso su Instagram diversi selfie allo specchio, in cui solleva la sua maglietta bianca per mostrare con orgoglio il pancione in crescita. Indossando un maglione grigio e occhiali da sole, posa con una pochette leopardata in mano, in un'atmosfera rilassata e autentica che riflette la sua vita quotidiana da futura mamma. La didascalia "Grandi progetti" accompagna queste immagini, alludendo sia alla sua gravidanza che ai suoi progetti personali.

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Una nuova tonalità caramello per i suoi capelli

L'ex icona bionda ora sfoggia una tonalità "castano caramellato", un marrone caldo e luminoso. Questa trasformazione dei capelli si sposa perfettamente con il suo stile minimalista, aggiungendo un tocco di delicatezza al suo look da mamma radiosa. I fan hanno applaudito al cambiamento, che mette elegantemente in risalto il suo pancione.

Una famiglia che cresce nella gioia

Già genitori di Eloise, nata a maggio 2024, Sofia ed Elliot Grainge hanno annunciato la loro seconda gravidanza a ottobre 2025 con un selfie allo specchio. Da allora, la modella ha documentato regolarmente il suo percorso con foto, come quelle di dicembre in cui la coppia ha confrontato i loro pancioni, o di novembre che segnavano il quinto mese di gravidanza. Questi post sono fonte di ispirazione per molte future mamme grazie alla loro naturalezza e positività.

Un percorso di maternità condiviso e senza filtri.

Sofia Richie Grainge sa celebrare con sicurezza i cambiamenti del suo corpo, alternando abiti comodi a scatti spontanei che mostrano il pancione senza artifici. Il suo approccio sui social media rafforza la sua immagine di icona moderna, unendo moda, famiglia e autenticità.

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Sfoggiando il pancione e il nuovo taglio di capelli color caramello, Sofia Richie Grainge irradia una gioia contagiosa ed elegante durante la sua seconda gravidanza. Questa mamma-moglie continua a ispirare con la sua naturale grazia mese dopo mese.