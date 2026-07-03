Questi modelli di costume da bagno saranno ovunque sulle spiagge quest'estate 2026.

Quest'estate, il costume da bagno lascia il segno ben oltre la spiaggia. Concepito come una vera e propria dichiarazione di stile, è facile da indossare sia in spiaggia che in città, infilato sotto una camicia leggera o abbinato a una gonna svolazzante. Colori vivaci e ispirazioni retrò: questi i trend che faranno furore per tutta l'estate 2026.

Giallo burro, la tonalità che illumina l'estate

Se c'è un colore da abbracciare in questa stagione, è il giallo burro. Tenue, luminoso e facile da abbinare, questo delicato pastello aggiunge immediatamente un tocco di freschezza al tuo look estivo. Conquista con la sua sobria eleganza e valorizza naturalmente tutte le carnagioni.

Questa tonalità si sta facendo strada nei costumi interi, nei bikini con laccetti e persino nei modelli impreziositi da dettagli in pizzo. Per un look rilassato ma sofisticato, basta abbinarla a una camicia bianca oversize, pantaloni di lino o un grazioso pareo all'uncinetto. Il risultato: una silhouette estiva tanto chic quanto comoda, perfetta dalla spiaggia alla terrazza.

Il costume intero sta vivendo una rivoluzione

Lontano dalla sua immagine classica, il costume intero si reinventa con linee moderne e di carattere. Modelli asimmetrici, versioni a fascia e cut-out grafici donano un look contemporaneo che si adatta a ogni gusto. I dettagli fanno la differenza: schiene scoperte, drappeggi eleganti, anelli metallici e scollature elaborate conferiscono a queste creazioni un tocco di vera haute couture. Nero intramontabile, cioccolato fondente, rosso intenso o tonalità pastello: ognuna può trovare il modello perfetto.

La parte migliore? Il costume intero si trasforma facilmente in un body. Abbinato a pantaloni ampi, una gonna lunga o una camicia aperta, avrai l'outfit perfetto per prolungare la giornata senza dover andare in camerino.

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Le stampe retrò stanno tornando di moda.

Le influenze vintage continuano a conquistare quest'estate. Motivi floreali delicati, pois, righe sottili e fantasie ispirate agli anni '60 e '70 aggiungono un tocco di charme sia ai bikini che ai costumi interi. Tornano di moda anche gli slip a vita alta, insieme ai top a balconcino e con ferretto, fondendo lo stile retrò con il comfort. Tessuti testurizzati, uncinetto e inserti in pizzo accentuano questa atmosfera nostalgica pur mantenendo un tocco decisamente moderno.

Per completare il tuo look, opta per pochi accessori ben scelti: un cestino di vimini, occhiali da sole oversize, un foulard tra i capelli o sandali minimalisti sono sufficienti per creare una silhouette estiva di tendenza.

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Al di là delle tendenze, l'estate 2026 celebra soprattutto una moda che privilegia comfort, sicurezza e libertà di espressione. Che optiate per un elegante costume intero, un bikini color giallo burro o un modello d'ispirazione retrò, una cosa è certa: il costume da bagno sarà il vostro compagno di stile per tutta la stagione.