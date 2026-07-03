Questi modelli di costume da bagno saranno ovunque sulle spiagge quest'estate 2026.

tendenze della moda
Léa Michel
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Quest'estate, il costume da bagno lascia il segno ben oltre la spiaggia. Concepito come una vera e propria dichiarazione di stile, è facile da indossare sia in spiaggia che in città, infilato sotto una camicia leggera o abbinato a una gonna svolazzante. Colori vivaci e ispirazioni retrò: questi i trend che faranno furore per tutta l'estate 2026.

Giallo burro, la tonalità che illumina l'estate

Se c'è un colore da abbracciare in questa stagione, è il giallo burro. Tenue, luminoso e facile da abbinare, questo delicato pastello aggiunge immediatamente un tocco di freschezza al tuo look estivo. Conquista con la sua sobria eleganza e valorizza naturalmente tutte le carnagioni.

Questa tonalità si sta facendo strada nei costumi interi, nei bikini con laccetti e persino nei modelli impreziositi da dettagli in pizzo. Per un look rilassato ma sofisticato, basta abbinarla a una camicia bianca oversize, pantaloni di lino o un grazioso pareo all'uncinetto. Il risultato: una silhouette estiva tanto chic quanto comoda, perfetta dalla spiaggia alla terrazza.

@nanniirene_ un bikini giallo burro è tutto ciò di cui hai bisogno 💛 @malayaswimwear ♬ suono originale - ⠀

Il costume intero sta vivendo una rivoluzione

Lontano dalla sua immagine classica, il costume intero si reinventa con linee moderne e di carattere. Modelli asimmetrici, versioni a fascia e cut-out grafici donano un look contemporaneo che si adatta a ogni gusto. I dettagli fanno la differenza: schiene scoperte, drappeggi eleganti, anelli metallici e scollature elaborate conferiscono a queste creazioni un tocco di vera haute couture. Nero intramontabile, cioccolato fondente, rosso intenso o tonalità pastello: ognuna può trovare il modello perfetto.

La parte migliore? Il costume intero si trasforma facilmente in un body. Abbinato a pantaloni ampi, una gonna lunga o una camicia aperta, avrai l'outfit perfetto per prolungare la giornata senza dover andare in camerino.

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Le stampe retrò stanno tornando di moda.

Le influenze vintage continuano a conquistare quest'estate. Motivi floreali delicati, pois, righe sottili e fantasie ispirate agli anni '60 e '70 aggiungono un tocco di charme sia ai bikini che ai costumi interi. Tornano di moda anche gli slip a vita alta, insieme ai top a balconcino e con ferretto, fondendo lo stile retrò con il comfort. Tessuti testurizzati, uncinetto e inserti in pizzo accentuano questa atmosfera nostalgica pur mantenendo un tocco decisamente moderno.

Per completare il tuo look, opta per pochi accessori ben scelti: un cestino di vimini, occhiali da sole oversize, un foulard tra i capelli o sandali minimalisti sono sufficienti per creare una silhouette estiva di tendenza.

Al di là delle tendenze, l'estate 2026 celebra soprattutto una moda che privilegia comfort, sicurezza e libertà di espressione. Che optiate per un elegante costume intero, un bikini color giallo burro o un modello d'ispirazione retrò, una cosa è certa: il costume da bagno sarà il vostro compagno di stile per tutta la stagione.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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