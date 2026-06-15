"Entrambi sono magnifici": Naomi Watts condivide una nuova foto del matrimonio

Fabienne Ba.
@naomiwatts / Instagram

L'attrice e produttrice britannica Naomi Watts ha un rapporto rilassato con la sua immagine. Per celebrare il terzo anniversario di matrimonio con l'attore Billy Crudup, ha condiviso su Instagram una foto inedita della loro cerimonia nuziale a New York. Uno scatto semplice, tenero e profondamente luminoso, che ha subito scatenato una valanga di commenti.

Un abito di pizzo bianco di Oscar de la Renta

Nella foto, la coppia posa seduta su una panchina di legno all'aperto. Naomi Watts indossa un semplice abito bianco di pizzo svolazzante di Oscar de la Renta. In mano tiene un mazzo di fiori bianchi legato con un nastro.

L'attore americano Billy Crudup, al suo fianco, indossa un semplice abito blu scuro. La testa dell'attrice poggia sulla spalla del marito, il cui braccio è appoggiato allo schienale della panchina. Tutto nella composizione trasuda serenità. La didascalia rispecchia perfettamente l'immagine: "Buon compleanno, amore mio ♥️". Nessun paragrafo emozionante, nessuna cronologia dettagliata: solo questa semplice frase, che dice tutto.

Un matrimonio discreto nel cuore di New York.

Il matrimonio in questione, celebrato nel giugno 2023, è stato tutt'altro che una cerimonia hollywoodiana. All'epoca, la coppia optò per un'unione in un tribunale di New York, senza sfarzo né cerimonie sfarzose. "Non avevamo pianificato nulla; volevamo che fosse tutto molto semplice. Ho persino comprato i fiori in un piccolo negozio di alimentari di quartiere all'angolo", ha confidato Naomi Watts in un'intervista del gennaio 2024. Ha continuato: "Li ho avvolti in un vecchio nastro che tenevo in un cassetto. La cerimonia è stata molto veloce. Abbiamo chiamato alcuni amici all'ultimo minuto e quelli che erano in città si sono uniti a noi. È stato davvero emozionante e bellissimo".

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Un post condiviso da Naomi Watts (@naomiwatts)

Una seconda cerimonia in Messico nel 2024

Un anno dopo il loro matrimonio discreto a New York, la coppia ha celebrato una seconda volta le nozze, questa volta in Messico, nel giugno del 2024. Una cerimonia più ufficiale, organizzata dal fratello di Naomi Watts, il fotografo Ben Watts, e alla presenza di una ristretta cerchia di amici intimi.

"Entrambi sono magnifici": gli utenti di Internet sono commossi

Sul nuovo post per l'anniversario, i commenti sono sorprendentemente unanimi. "Entrambi splendidi", ha scritto un utente. "Che bellissimo esempio di amore che arriva al momento giusto", ha aggiunto un altro. Anche diverse celebrità si sono unite alla conversazione: l'attrice e produttrice cinematografica americana Sharon Stone, l'attrice e presentatrice televisiva americana Niecy Nash-Betts e il personaggio televisivo americano Andy Cohen hanno tutti lasciato calorosi messaggi di congratulazioni.

"Non è mai troppo tardi, vero? Ci siamo trovati tardi nella vita, e questo è davvero qualcosa di prezioso", ha confidato Naomi Watts nel 2024. Tre anni dopo il loro primo "sì", lei continua a incarnare quest'idea: quella di una storia d'amore che si sviluppa al suo ritmo, al di fuori delle convenzioni, e proprio per questo è ancora più bella.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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