Con un abito rosa tempestato di piume, l'attrice Chase Infiniti ha attirato tutti gli sguardi sul tappeto rosso.

L'attrice americana Chase Infiniti ha fatto scalpore sul red carpet dei Gotham TV Awards 2026 a New York. Vestita con un abito rosa ornato di piume, ha catturato l'attenzione di tutti alla cerimonia che celebra il meglio della televisione. La sua apparizione di grande effetto è stata coronata da un prestigioso premio.

Uno spettacolare abito rosa

Per l'occasione, Chase Infiniti ha optato per un lungo abito rosa cipria, fluente e vaporoso, con uno strascico che si estendeva sul red carpet. Il dettaglio più sorprendente era una stola di piume della stessa tonalità di rosa, avvolta intorno alle braccia, che aggiungeva un tocco scenografico all'intero look. L'attrice ha portato i capelli naturalmente ricci e ha scelto gioielli discreti, per un risultato al contempo romantico e teatrale. Questo look contrastava nettamente con gli abiti più sobri indossati da molte altre celebrità quella sera.

Chase Infiniti ai Gotham Television Awards 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯best of chase infiniti (@chasesinfiniti) 1 giugno 2026

Una serata doppiamente riuscita

Al di là dello stile, questa apparizione sarà ricordata per un traguardo significativo. Chase Infiniti ha vinto il premio come migliore attrice in una serie drammatica per il suo ruolo in "The Testaments", la serie di Hulu tratta dal romanzo di Margaret Atwood, sequel di "The Handmaid's Tale". Questo riconoscimento conferma la sua fulminea ascesa nel mondo della televisione.

Una stella nascente nel mondo della moda e del cinema.

Chase Infiniti si è affermata come uno dei nuovi volti da tenere d'occhio. Scoperta in particolare grazie al film "One Battle After Another", ha fatto numerose apparizioni di grande effetto sul red carpet ed è stata recentemente nominata ambasciatrice di Louis Vuitton. Laureata al Columbia College di Chicago, ora coniuga il plauso della critica con lo status di icona emergente della moda.

Tra un abito rosa piumato e un premio per la recitazione, Chase Infiniti ha vissuto una serata davvero speciale ai Gotham TV Awards 2026. L'attrice conferma di essere tra i talenti emergenti da tenere d'occhio, sia per la scelta dei ruoli che per la sua audacia nel osare sul red carpet.

