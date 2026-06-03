A 49 anni, Kerry Washington risplende in uno spettacolare look dorato.

Ai Gotham TV Awards del 2026 a New York, l'attrice, produttrice e regista americana Kerry Washington ha illuminato il red carpet con uno spettacolare abito dorato. La sua apparizione è stata resa ancora più memorabile dal fatto che era l'ospite d'onore della serata.

Un look dorato spettacolare

Per la cerimonia tenutasi al Cipriani Wall Street, Kerry Washington ha optato per un lungo abito dorato dall'effetto metallico e fluido che catturava la luce ad ogni movimento. L'abito presentava una profonda scollatura e un drappeggio attorcigliato sul collo, che aggiungeva un tocco scultoreo all'intero look. L'attrice ha completato il suo outfit con orecchini d'oro e ha scelto una voluminosa acconciatura con ricci, abbinata a un trucco luminoso. Un look monocromatico, sobrio e radioso al tempo stesso.

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Una serata dedicata all'omaggio

Al di là dello stile, questa apparizione ha coinciso con un prestigioso premio. Kerry Washington ha ricevuto lo Spotlight Tribute, un riconoscimento che celebra la sua intera carriera di attrice e produttrice. La regista americana Lesli Linka Glatter ha pronunciato il discorso di ringraziamento, elogiando "la sua rara capacità di dominare il silenzio e di incarnare personaggi estremamente complessi". Questo ha offerto a Kerry Washington l'opportunità di riflettere sui suoi esordi e sull'importanza di condividere i riflettori con altri talenti.

Un'icona della televisione

Originaria del Bronx, a New York, Kerry Washington si è affermata come una delle figure di spicco della televisione. Resa famosa dal ruolo di Olivia Pope nella serie "Scandal", nel 2012 è diventata la prima donna nera a essere protagonista di una serie drammatica su una delle principali reti televisive americane dal 1974. Produttrice anche attraverso la sua società Simpson Street, ha recentemente interpretato un ruolo da protagonista nella serie "Imperfect Women" e continua una carriera costellata di numerosi premi.

Tra uno splendido abito dorato e un omaggio degno della sua carriera, Kerry Washington ha lasciato un'impressione indelebile ai Gotham TV Awards del 2026. Conferma il suo status di icona, a suo agio tanto sul red carpet quanto nei ruoli che l'hanno resa famosa.