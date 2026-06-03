A 49 anni, Kerry Washington risplende in uno spettacolare look dorato.

Julia P.
@kerrywashington / Instagram

Ai Gotham TV Awards del 2026 a New York, l'attrice, produttrice e regista americana Kerry Washington ha illuminato il red carpet con uno spettacolare abito dorato. La sua apparizione è stata resa ancora più memorabile dal fatto che era l'ospite d'onore della serata.

Un look dorato spettacolare

Per la cerimonia tenutasi al Cipriani Wall Street, Kerry Washington ha optato per un lungo abito dorato dall'effetto metallico e fluido che catturava la luce ad ogni movimento. L'abito presentava una profonda scollatura e un drappeggio attorcigliato sul collo, che aggiungeva un tocco scultoreo all'intero look. L'attrice ha completato il suo outfit con orecchini d'oro e ha scelto una voluminosa acconciatura con ricci, abbinata a un trucco luminoso. Un look monocromatico, sobrio e radioso al tempo stesso.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Kerry Washington (@kerrywashington)

Una serata dedicata all'omaggio

Al di là dello stile, questa apparizione ha coinciso con un prestigioso premio. Kerry Washington ha ricevuto lo Spotlight Tribute, un riconoscimento che celebra la sua intera carriera di attrice e produttrice. La regista americana Lesli Linka Glatter ha pronunciato il discorso di ringraziamento, elogiando "la sua rara capacità di dominare il silenzio e di incarnare personaggi estremamente complessi". Questo ha offerto a Kerry Washington l'opportunità di riflettere sui suoi esordi e sull'importanza di condividere i riflettori con altri talenti.

Un'icona della televisione

Originaria del Bronx, a New York, Kerry Washington si è affermata come una delle figure di spicco della televisione. Resa famosa dal ruolo di Olivia Pope nella serie "Scandal", nel 2012 è diventata la prima donna nera a essere protagonista di una serie drammatica su una delle principali reti televisive americane dal 1974. Produttrice anche attraverso la sua società Simpson Street, ha recentemente interpretato un ruolo da protagonista nella serie "Imperfect Women" e continua una carriera costellata di numerosi premi.

Tra uno splendido abito dorato e un omaggio degno della sua carriera, Kerry Washington ha lasciato un'impressione indelebile ai Gotham TV Awards del 2026. Conferma il suo status di icona, a suo agio tanto sul red carpet quanto nei ruoli che l'hanno resa famosa.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
Article précédent
Con un abito rosa tempestato di piume, l'attrice Chase Infiniti ha attirato tutti gli sguardi sul tappeto rosso.
Article suivant
"L'eleganza non ha età": a 68 anni, Michelle Pfeiffer incanta in un raffinato abito bianco.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"L'eleganza non ha età": a 68 anni, Michelle Pfeiffer incanta in un raffinato abito bianco.

L'attrice americana Michelle Pfeiffer ha fatto sensazione sul red carpet dei Gotham Television Awards 2026 a New York....

Con un abito rosa tempestato di piume, l'attrice Chase Infiniti ha attirato tutti gli sguardi sul tappeto rosso.

L'attrice americana Chase Infiniti ha fatto scalpore sul red carpet dei Gotham TV Awards 2026 a New York....

Claudia Schiffer posa accanto a Cristiano Ronaldo in una foto che sta facendo scalpore

È stata proprio Claudia Schiffer a riportare alla ribalta questa fotografia. Condividendo sul suo profilo un'immagine che la...

Per celebrare il suo 28° anniversario di matrimonio, Cindy Crawford ha condiviso una foto che ha commosso i suoi fan.

La supermodella americana Cindy Crawford e suo marito, l'imprenditore americano Rande Gerber, festeggiano quasi trent'anni di matrimonio. Per...

Incinta di sei mesi, questa modella sfila in costume da bagno e sorprende gli utenti di internet.

Bisogna mettere tutto in pausa quando si aspetta un bambino? Katie Austin ha risposto a modo suo. Incinta...

Il matrimonio di Dua Lipa: la cantante fa sciogliere il cuore dei suoi fan con nuove foto.

La cantautrice britannica Dua Lipa ha aperto le porte al suo matrimonio. Ha condiviso le prime immagini delle...