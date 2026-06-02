A 37 anni, la modella Candice Swanepoel ha fatto scalpore con un abito nero minimalista.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

La modella sudafricana Candice Swanepoel ha condiviso su Instagram una serie di foto in cui posa con un abito nero minimalista, un post che ha entusiasmato molti fan sul social network.

Un vestito con ritagli

Nelle foto, Candice Swanepoel indossa un abito nero aderente con una profonda scollatura. Per completare il look, ha optato per un'eleganza sobria: alcuni anelli e bracciali d'oro. I suoi voluminosi capelli biondi creano un contrasto sorprendente con il tono più scuro dell'outfit. Nei commenti, i suoi follower sono impazziti. "Brava Candice!" , "magnifica!" , "una dichiarazione di stile assoluta" : le reazioni si sono susseguite sotto la galleria di foto, che ha rapidamente accumulato like.

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Una pubblicazione che serve il suo marchio

Candice Swanepoel ha condiviso questo servizio fotografico per promuovere il suo marchio, Tropic of C, da lei fondato nel 2018. Inizialmente specializzato in abbigliamento da spiaggia ecosostenibile, il marchio si è gradualmente diversificato nel prêt-à-porter, mantenendo un'impronta distintiva: capi aderenti e minimalisti, e un approccio che la fondatrice, Candice Swanepoel, incarna appieno.

Con questo elegante abito nero, Candice Swanepoel conferma ciò che contraddistingue il suo stile da quasi vent'anni: una rara capacità di trasformare la semplicità in un vero e proprio manifesto di raffinatezza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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