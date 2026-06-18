Shakira ha fatto scalpore con un body tempestato di paillettes durante il suo concerto.

La cantautrice colombiana Shakira ha infiammato i suoi fan a Los Angeles salendo sul palco con uno scintillante body rosa iridescente durante una serie di concerti accolti con grande successo.

Una serie di foto condivise dopo i suoi concerti in California

Il giorno dopo due eccezionali concerti a Los Angeles, Shakira ha condiviso una serie di foto dal backstage e dal palco sul suo account Instagram. Visibilmente entusiasta, ha accompagnato il post con un messaggio all'altezza dell'occasione: "Los Angeles, che due serate incredibili!!! Che pubblico! Cantando e ballando dall'inizio alla fine!!!" Una didascalia entusiasta che riflette l'energia contagiosa dei suoi concerti. Il post ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni di ammirazione, con i suoi fan che hanno elogiato la sua performance e la sua bellezza.

Un body rosa acceso e iridescente

Il momento clou di questa apparizione è stato senza dubbio il suo outfit di scena. Shakira indossava un body rosa aderente con riflessi iridescenti che catturavano la luce a ogni movimento. Il capo esaltava la sua figura e il vibrante colore rosa si è rivelato una scelta scenica di grande impatto, perfettamente in linea con l'energia dei suoi concerti.

Il dettaglio che contraddistingue davvero questo body è la presenza di diverse aperture a livello delle costole. Queste aperture, situate su entrambi i lati della vita, conferiscono dinamismo alla silhouette. Questo dettaglio cut-out, ormai un segno distintivo degli abiti di scena contemporanei, illustra perfettamente il linguaggio stilistico delle più grandi pop star di oggi. Un dettaglio couture che trasforma un body classico in un vero e proprio capo di tendenza.

Collant a rete e stivaletti abbinati

Per completare questo body iridescente, Shakira ha scelto un paio di collant a rete neri, che hanno aggiunto un tocco rock 'n' roll. Ai piedi, ha indossato degli stivaletti rosa in tinta con il body, prolungando il look monocromatico. Questa coerenza stilistica attentamente studiata dimostra, ancora una volta, la precisione della sua direzione artistica.

Una chitarra rosa, un'estensione dell'outfit

Forse il dettaglio più eclatante di questa apparizione è stata la presenza di una chitarra rosa, suonata da Shakira sul palco. Lo strumento, perfettamente coordinato con il colore del suo body, è diventato un vero e proprio accessorio, estendendo il look complessivo fino allo strumento musicale stesso.

Oltre alla chitarra, Shakira ha messo in mostra anche le sue doti di batterista, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica. Ha fuso alla perfezione voce, coreografia e performance strumentali in uno spettacolo ad alta energia che ha consolidato il suo status di vera e propria icona del palcoscenico. Questa esibizione ha ricordato a tutti perché rimane una delle artiste pop più rispettate nel panorama musicale internazionale, a quasi trent'anni dai suoi primi successi.

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Un look di bellezza adatto al palcoscenico.

Per i suoi due concerti, Shakira ha optato per un beauty look da palcoscenico. Il suo make-up si è concentrato su uno sguardo particolarmente definito, mettendo in risalto i suoi caratteristici occhi scuri, guance rosee in armonia con il colore del suo abito e un rossetto rosa acceso. I capelli, invece, erano lunghi e mossi, lasciati sciolti sulle spalle con uno stile volutamente disinvolto. Un look sofisticato e al tempo stesso perfettamente adatto alle esigenze della performance, capace di resistere ai rigori della danza senza perdere la sua luminosità.

Con il suo body rosa iridescente, le calze a rete e la chitarra abbinata, Shakira ha regalato una delle sue performance più memorabili dell'anno. È stata la dimostrazione che le icone pop non si limitano a "durare nel tempo": alzano l'asticella sempre più in alto, concerto dopo concerto.