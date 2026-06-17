Questa cantante indossa un abito di pizzo che di certo non passa inosservato.

La presentatrice televisiva e radiofonica britannica Maya Jama ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle presentatrici più eleganti del piccolo schermo. Per la sua apparizione nel programma televisivo britannico "Love Island: Aftersun", ha optato per un abito di pizzo bianco, che non è passato inosservato sui social media.

Un'apparizione molto attesa sul set di "Love Island: Aftersun"

È stato sul red carpet di "Love Island: Aftersun", il programma che conduce, che Maya Jama ha fatto sensazione. Abituata a trasformare ogni sua apparizione televisiva in un momento di stile, ha confermato il suo status di icona con una scelta particolarmente audace. Non si è limitata a incarnare il suo ruolo di presentatrice; ha offerto una vera e propria performance stilistica, che ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni sui social media e sulla stampa di moda.

Un abito di pizzo bianco

Il pezzo forte del suo outfit è un lungo abito aderente interamente in pizzo bianco. Il tessuto, intessuto con un delicato motivo floreale, scende fluidamente dal busto fino a terra, giocando con la trasparenza. La parte inferiore dell'abito assume una silhouette a sirena, aderente al corpo fino alle ginocchia per poi allargarsi leggermente, in uno stile che ricorda gli abiti da sposa contemporanei. Questa scelta di materiale esemplifica lo stile distintivo di Maya Jama. L'effetto complessivo è una sapiente fusione di elementi – corsetto, pizzo, silhouette a sirena e volant – che trasforma l'abito in un vero e proprio capo di haute couture.

Una scollatura impreziosita da borchie argentate.

La parte superiore dell'abito è uno degli elementi più sorprendenti del completo. La scollatura particolarmente profonda è incorniciata da una fila di borchie argentate, che aggiungono un tocco rock 'n' roll all'atmosfera romantica complessiva. Il contrasto tra il delicato pizzo e la lucentezza metallica dei dettagli conferisce al capo una dimensione moderna ma al contempo sofisticata. Un dettaglio di alta moda che sottolinea la precisione del design e il carattere unico dell'intero look.

Vita a corsetto con allacciatura centrale

In vita, il corpetto dell'abito si allarga creando un effetto fluido, impreziosito da un'allacciatura centrale che richiama la corsetteria classica. Questa struttura aderente scolpisce con precisione la silhouette di Maya Jama, seguendo un approccio sartoriale ispirato alle silhouette più iconiche dell'abbigliamento da sera. L'allacciatura, funzionale e decorativa al contempo, aggiunge una dimensione grafica al design complessivo. Un tocco couture che conferisce all'abito un'estetica sofisticata.

Un look raffinato per completare l'aspetto generale.

Per quanto riguarda acconciatura e trucco, Maya Jama ha optato per un look perfettamente in armonia con il suo abito. I capelli, acconciati in morbide onde luminose, sono stati pettinati su una spalla per mettere in risalto la scollatura. Il trucco, caratterizzato da un effetto abbronzato, ha esaltato il suo incarnato radioso. Questa combinazione armoniosa ha completato l'abito senza sovrastarlo, confermando la meticolosa attenzione ai dettagli del suo look.

Maya Jama per Love Island Aftersun Stagione 13 Episodio 1. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 - Aggiornamenti Maya Jama 🗞️ (@mayajamaupdate) 8 giugno 2026

Un altro momento memorabile nel mondo della moda per Maya Jama.

Con la sua scollatura profonda e il tessuto in pizzo, l'abito indossato da Maya Jama si inserisce in una lunga serie di outfit di grande impatto creati dalla presentatrice. Nota per il suo innato senso dello stile e la sua capacità di trasformare ogni apparizione in un evento, Maya Jama ha regalato ancora una volta un momento di moda memorabile. Questa scelta di stile illustra perfettamente la libertà stilistica che ha sempre promosso fin dal suo debutto televisivo.

Maya Jama ha fatto ancora una volta un'apparizione memorabile. Tra la scollatura profonda, il corsetto allacciato al centro e la gonna a sirena, la presentatrice britannica ha sfoggiato un outfit romantico e sofisticato allo stesso tempo. Un'ulteriore conferma del suo status di icona di stile tra le più seguite della televisione britannica.

