A 61 anni, l'attrice Lisa Rinna adotta un look dalla testa ai piedi che suscita reazioni

Fabienne Ba.
@lisarinna / Instagram

Il 2 maggio 2026, al pre-party del Met Gala organizzato da Jeff Bezos e Lauren Sanchez nel loro appartamento di New York, l'attrice americana Lisa Rinna ha fatto colpo su due fronti: con la sua acconciatura e con il suo abito. Entrambi hanno immediatamente scatenato reazioni sui social media.

La festa pre-Met Gala più ricca di star dell'anno

Jeff Bezos, fondatore di Amazon e miliardario americano, e sua moglie, la presentatrice televisiva statunitense Lauren Sánchez Bezos, hanno ospitato un party pre-Met Gala nella loro residenza di New York nel quartiere di NoMad, attirando numerose celebrità. La coppia è co-presidente e principale donatore del Met Gala 2026, il cui tema è "Costume Art", un'esplorazione del rapporto tra abbigliamento e corpo.

La cresta finta rosso ciliegia: la trasformazione dei capelli che divide le opinioni.

L'attrice americana Lisa Rinna ha abbandonato il suo iconico taglio pixie per una trasformazione "radicale": i lati sono stati pettinati all'indietro con un effetto mullet, e alcune ciocche rosso ciliegia sono state acconciate a punta sulla sommità del capo, un "faux-hawk" dall'estetica decisamente anni 2000. Questa acconciatura ha immediatamente polarizzato le reazioni sui social media: alcuni hanno elogiato l'audacia di "una donna di 61 anni che non ha paura di niente", mentre altri hanno trovato il look "eccessivo" ancor prima di vedere l'outfit.

Un abito nero con frange e piume che non lascia nulla al caso

L'abito si abbinava perfettamente all'acconciatura: un lungo vestito nero a maniche lunghe, il corpetto interamente in rete semitrasparente, in contrasto con la fluida gonna di seta a vita alta. Frange nere scendevano a cascata lungo le braccia e intorno alla vita, offrendo una copertura strategica. Piume rosse che ricadevano lungo le braccia aggiungevano un inaspettato elemento di volume e colore all'insieme.

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Accessori che completano il quadro

Sandali con plateau leopardati e suola spessa aggiungevano diversi centimetri all'altezza di Lisa Rinna, mentre una pochette in pelle nera completava un audace look total black e rosso. Il suo trucco seguiva la stessa logica: eyeliner nero che si estendeva oltre le sopracciglia, ombretto fucsia smokey, fard color tramonto e un rossetto rosa Pepto-Bismol.

Una cresta rossa, piume, frange e scarpe con plateau leopardate: Lisa Rinna ha riassunto in un unico look ciò che rende il circuito del Met Gala così irresistibile: nessuno gioca sul sicuro. L'obiettivo è quello di lasciare il segno.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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