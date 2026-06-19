All'ottavo mese di gravidanza, questa ex cheerleader sta riportando in auge una coreografia di culto.

Essere all'ottavo mese di gravidanza non le impedisce di dare spettacolo. Kelcey Wetterberg, ex cheerleader dei Dallas Cowboys, ha deliziato i suoi fan riproponendo una delle coreografie più iconiche della sua ex squadra, e tutto questo mentre si trovava al terzo trimestre di gravidanza.

Una coreografia di culto durante la gravidanza

In un video condiviso su Instagram, la futura mamma inizia dicendo, con autoironia: "Farei qualsiasi cosa per far nascere questo bambino". Quando il marito risponde "Qualsiasi cosa?" , lei si lancia nella famosa coreografia di "Thunderstruck" delle cheerleader dei Dallas Cowboys.

Braccia alzate, testa che scuotono la testa, un passo a terra e un gesto di capelli: Kelcey Wetterberg, con indosso una maglietta corta blu scuro nei colori della squadra, esegue i movimenti iconici su un campo da calcio. Una performance acclamata per la sua vitalità, a poche settimane dal parto.

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Un omaggio alle "fidanzate d'America"

Questo video è tutt'altro che ordinario. Kelcey Wetterberg lo ha realizzato in onore della terza stagione della serie Netflix "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders", che ha lanciato la sua carriera. "Un piccolo regalo che nessuno mi ha chiesto", ha scherzato nella didascalia, aggiungendo che non vedeva l'ora di guardare la stagione dedicata alle sue ex compagne di squadra. Le reazioni non si sono fatte attendere: "Come fai, Kelcey? Ho paura!", "Superwoman", solo alcuni dei commenti ammirati.

Una gravidanza felice

Dietro le quinte, Kelcey Wetterberg si sta chiaramente godendo un periodo felice. Aspetta il suo primo figlio a luglio e ha annunciato la gravidanza lo scorso gennaio insieme al marito, Nate Crnkovich. Alla fine del loro video, la coppia condivide anche un tenero momento, mostrando le ecografie. Questa gioia arriva poco dopo il loro primo anniversario di matrimonio, che hanno festeggiato alla fine del 2024.

La maestria di Kelcey Wetterberg nell'esecuzione di queste coreografie deriva dalle sue cinque stagioni al centro della prestigiosa squadra, che ha lasciato nel 2024. Considerata una "All-Star", continua a supportare il team. Con questo video energico, dimostra che gravidanza e vitalità possono coesistere.