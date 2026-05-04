"Un angelo": le foto delle vacanze di Bella Hadid conquistano gli utenti di internet

Nessuna messa in scena, solo una carrellata di foto intitolata "Casuale 🧚☀️🧡" e una serie di look da spiaggia che hanno subito conquistato gli utenti di internet. La modella americana Bella Hadid conferma così di godersi una pausa estiva, per la gioia dei suoi follower.

Un abito bohémien bianco

La didascalia dice tutto sullo stato d'animo attuale di Bella Hadid: "Cose a caso 🧚☀️🧡 🍀🍹🐬🌅🌅🌅" . Nessun concetto, nessuna narrazione: solo istantanee di vita al sole, condivise con una nonchalance perfettamente controllata. Uno stile di pubblicazione che appare allo stesso tempo spontaneo e attentamente orchestrato, diventato uno dei suoi tratti distintivi sui social media.

In linea con questo tema, tra i vari outfit in sfilata, spicca in particolare l'abito bianco bohémien. Leggero e svolazzante, indossato come se fosse stato scelto all'ultimo minuto, incarna perfettamente l'estetica "disinvolta" che Bella Hadid ha sfoggiato fin dall'inizio della stagione. Un look che evoca lo stile bohémien degli anni 2000.

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Look da spiaggia che scorrono in modo naturale

Il carosello non si limita a un solo look. Tra un abito bianco e un outfit nero minimalista, Bella Hadid passa con disinvoltura da un look all'altro, a dimostrazione della sua naturalezza sia in un capo d'alta moda che in uno più semplice. Questo mix di stili, dal bohémien al minimalista fino ai look più colorati, conferisce al post una genuina leggerezza che risuona con i suoi follower ben oltre il semplice interesse per la moda.

I commenti parlano da soli.

La reazione dei suoi 61 milioni di follower è stata immediata e unanime. "Un angelo", "Sei bellissima", "Regina" : i commenti riflettono ciò che molti provano di fronte a queste immagini: una bellezza radiosa, amplificata da un'ambientazione soleggiata e da look che sembrano perfettamente in sintonia con questo ambiente. Con Bella Hadid, questa apparente semplicità esalta ulteriormente l'impatto visivo: nulla sembra forzato, tutto scorre naturalmente, come una naturale estensione dell'estate che lei incarna.

In definitiva, questo post fa parte di una serie di post a tema spiaggia pubblicati da Bella Hadid per la primavera/estate 2026. Le sue foto delle vacanze hanno confermato una cosa: è una delle rare celebrità il cui post diventa immediatamente un "momento fashion".