"Non dimostra 45 anni": Paris Hilton incanta in un abito rosa cipria

L'imprenditrice americana Paris Hilton ha condiviso una serie di foto in un completo rosa cipria completamente scintillante. Il suo look ha conquistato i suoi follower, molti dei quali hanno elogiato il suo stile senza tempo.

Un look rosa cipria scintillante

Per questa serie di foto scattate su un tetto con vista su Los Angeles, Paris Hilton ha indossato un completo rosa cipria in maglia scintillante e ricamata con perline. L'outfit, con uno spacco sulla gamba, era impreziosito da fiori in rilievo di paillettes, un choker abbinato e lunghi guanti glitterati. Come accessori, ha optato per i suoi iconici occhiali da sole a farfalla con strass rosa e una borsa decorata con cristalli della stessa tonalità. Un look total pink, fedele al suo stile inconfondibile.

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Un'estetica fedele a se stessa

Il motivo per cui questo look ha riscosso tanto successo è che incarna alla perfezione lo stile che ha reso famosa Paris Hilton. Fin dai primi anni 2000, ha coltivato un'estetica da "principessa", mescolando rosa confetto, glitter e una sofisticatezza senza compromessi. È un'immagine che non ha mai abbandonato e che ora ispira un'intera generazione nostalgica del look "Y2K".

I fan hanno conquistato

Come prevedibile, il post ha scatenato una valanga di complimenti. Oltre alle osservazioni ammirate sul suo aspetto, molti utenti di internet hanno elogiato la sua coerenza. "Adoro il fatto che non sia mai cambiata", si legge in un commento, riferendosi a uno stile rimasto invariato nel corso degli anni.

Altri commenti, tuttavia, si sono concentrati sulla sua età, con osservazioni del tipo: "Non dimostra 45 anni". Sebbene questi messaggi possano essere benintenzionati, si basano su un'idea problematica. Sotto le spoglie di un complimento, riducono le donne alla loro età e perpetuano la nozione che essere percepite come "giovani" rimanga la massima forma di riconoscimento. Eppure, per molti, questa fedeltà alla propria identità è "ciò che la rende così affascinante", molto più della sua presunta capacità di apparire "più giovane della sua età".

Al di là della sua immagine pubblica, Paris Hilton si è affermata come una vera imprenditrice. Pioniera tra gli influencer, ha costruito un impero che spazia dai profumi ai media, mantenendo sempre l'immagine glamour che l'ha resa famosa. Questo successo dimostra che è molto più di una semplice "icona pop".