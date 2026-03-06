"Mi sento fortunata": questa top model racconta la sua quotidianità da mamma

A lungo associata alle passerelle e alle campagne pubblicitarie internazionali, la top model brasiliana Gisele Bündchen parla ora di una felicità più intima. In una recente intervista, racconta come la maternità stia ridefinendo le sue priorità e la sua vita quotidiana.

"Mi sento fortunata di essere madre."

In un'intervista con ELLE US, Gisele Bündchen condivide una riflessione personale sulla maternità. Spiega che la maternità è diventata la sua principale fonte di appagamento. "I bambini sono semplicemente meravigliosi. Mi sento fortunata ad essere madre. Credo che sia la mia vocazione", confida. Sottolinea la gioia che trova nei gesti semplici: un sorriso, un momento condiviso a casa, una conversazione quotidiana. Descrive una felicità radicata nel momento presente, lontana dalla frenesia mediatica che ha a lungo caratterizzato la sua carriera.

Un terzo figlio, un nuovo equilibrio

Nel febbraio 2025, Gisele Bündchen è diventata mamma per la terza volta. Ha scelto di mantenere la privacy sulla nascita per diverse settimane prima di condividere una prima foto sui suoi social media a maggio. Nella sua intervista con ELLE US, spiega come questa nuova maternità le abbia cambiato la vita: i suoi impegni, le sue priorità e persino la sua percezione del tempo. È già madre di Benjamin e Vivian, nati dal suo matrimonio con Tom Brady. Il suo terzo figlio è nato dalla relazione con Joaquim Valente. Parla della ricchezza di questa nuova dinamica familiare, caratterizzata da apprendimento e adattamento.

"Diventare di nuovo madre ha cambiato tutto."

In un messaggio di Capodanno, ha riassunto l'anno appena trascorso come un periodo di profonda trasformazione: "Diventare di nuovo madre ha stravolto tutto: il mio tempo, le mie priorità, il mio cuore". Nell'intervista, chiarisce che questa evoluzione non si limita ad aspetti pratici, ma tocca una dimensione più intima: una diversa percezione di ciò che conta davvero. Spiega anche di apprezzare particolarmente la possibilità di stare a casa e assaporare ogni momento, un privilegio di cui dice di essere pienamente consapevole.

Una vita più discreta, ma impegnata

Gisele Bündchen non nasconde che la sua carriera di modella è passata in secondo piano. La sua ultima grande apparizione in passerella è stata alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Rio nel 2016. Da allora, si è concentrata sull'impegno personale, in particolare in ambito sociale e ambientale.

È membro del consiglio di amministrazione di Lotus House, un rifugio con sede a Miami che supporta donne e bambini vulnerabili. Ha spiegato che diventare madre l'ha spinta a impegnarsi maggiormente con donne e bambini, considerandola una responsabilità che le sta particolarmente a cuore.

Una felicità rivendicata

Nella sua intervista con ELLE US, Gisele Bündchen non parla né di nostalgia per la passerella né di rimpianto. Al contrario, descrive un periodo di gratitudine ed equilibrio. "È così facile rendermi felice; basta che mi sorridano e penso: 'Oh, è perfetto'", afferma. Attraverso queste rivelazioni, presenta l'immagine di una donna che accetta un cambio di ritmo e rivendica una nuova definizione di "successo": una che si misura in base alla qualità del tempo trascorso con i propri figli.

Da top model internazionale a madre premurosa, Gisele Bündchen sembra ora scrivere un capitolo più intimo, che lei stessa descrive come il più importante della sua vita.