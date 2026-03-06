Con i suoi "riccioli da discoteca", Jessica Alba sorprende con un abito ispirato agli anni '70.

Jessica Alba fa un ritorno trionfale all'estetica retrò con un "photo dump" su Instagram che rivisita gli anni Settanta. Lontano dal suo solito stile californiano, l'attrice di "Trigger Warning" sorprende con riccioli da discoteca e un abito zebrato.

Dai ricci voluminosi e firmati al caschetto perfetto

Nella prima foto, Jessica sfoggia una chioma voluminosa e riccia, con la riga in mezzo, che ricorda le icone disco degli anni '70. Abbinata a orecchini a cerchio dorati XXL e trucco malva, questa acconciatura contrasta con le sue solite onde morbide e definisce il tono festoso della giostra.

Abito con stampa zebrata: il pezzo forte della sfilata

La star dello show? Un abito lungo con scollo all'americana e stampa zebrata, con apertura a goccia sul seno e un drappeggio fluido. Questo capo retrò scolpisce la figura evocando le dive di un tempo. Una scelta di moda che riecheggia il revival della disco.

"Un po' di programmazione tradizionale", ha scritto maliziosamente. Abbandonato il minimalismo dominante degli anni '90, Jessica Alba abbraccia con convinzione il revival degli anni '70. Riccioli disco, stampe animalier, orecchini a cerchio giganti: dimostra che si possono stravolgere i decenni con eleganza.

Di ritorno da Milano con la figlia Haven

Di ritorno da un viaggio lampo di 48 ore a Milano con la figlia quattordicenne Haven, Jessica Alba fonde ricordi di viaggio e mantra positivi in questo video. Margarita in mano, pose giocose con i figli, citazioni stimolanti: il tutto trasuda gioia di vivere post-fashion week.

Con i suoi riccioli da discoteca e l'abito con stampa zebrata, Jessica Alba torna in stile anni Settanta elettrizzando Instagram. Lontano dalle onde discrete, reinventa il suo stile con brio: un'infinità di foto che ti fanno venire voglia di rispolverare vinili e piattaforme di streaming!