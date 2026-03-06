Questo pilota di Formula 1 condivide le foto del suo matrimonio e commuove i fan

La stella della Ferrari Charles Leclerc ha rivelato i dettagli del dietro le quinte del suo matrimonio civile "segreto" con Alexandra Saint Mleux, commuovendo milioni di fan con la semplicità e l'eleganza di questo giorno intimo. Le immagini condivise su Instagram mostrano una coppia radiosa e un amore genuino.

Una toccante cerimonia civile a Monaco

Il 28 febbraio 2026, Carlo e Alexandra si dissero "Sì, lo voglio" con una cerimonia civile discreta. Lui indossava un tailleur color crema aderente con cravatta grigia, lei un lungo abito di pizzo avorio con scintillanti motivi a farfalla. Carlo scrisse la didascalia della foto: "Un giorno che non dimenticheremo mai. La prima parte è fatta, la seconda sarà l'anno prossimo con tutti i nostri cari".

Partenza leggendaria in una Ferrari d'epoca

Gli sposi sono partiti a tutta velocità a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 (9 milioni di sterline), lui alla guida e lei con il suo bouquet bianco. Questa foto virale, con Monaco e il suo mare sullo sfondo, ha fatto impazzire i fan: "Sembra un film", "Momento magico". Il loro cane Leo, in un mini-smoking, ha posato con loro in auto: la star inaspettata della giornata.

Alexandra condivide la sua gioia su Instagram

Alexandra Saint Mleux ha pubblicato un ritratto su un balcone con vista sul mare: "Sogna. Non vedo l'ora di sposarti di nuovo l'anno prossimo". Sulla sua biografia di Instagram ora c'è scritto "Alexandra Leclerc 🦋", suggellando questo nuovo capitolo.

I fan in lacrime per tanta bellezza

Le reazioni sono traboccanti di emozione: "È così bello", "Splendido, vi meritate tutta questa felicità". Molti elogiano la discrezione della coppia, in contrasto con la solita ostentazione dei piloti di F1.

Dalla richiesta alla doppia celebrazione

Dopo una romantica proposta di matrimonio nel novembre 2025, questa cerimonia civile segna la "prima parte". Una grande festa di famiglia è prevista per il 2027. Insieme da due anni, sono la coppia di F1 più ammirata.

Con queste immagini di un matrimonio civile, al tempo stesso chic e intimo, Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno trasformato un momento privato in un momento universale. La loro leggendaria Ferrari, Leo in smoking e le loro dichiarazioni sentite sono davvero commoventi: questo è il vero Gran Premio dell'amore.

