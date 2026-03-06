L'eleganza di questa modella britannica affascina a Parigi

La modella e attrice britannica Rosie Huntington-Whiteley ha conquistato Instagram dalla capitale francese. Il suo carosello di foto, intitolato semplicemente "Una splendida giornata a Parigi", mostra un look minimalista che ha deliziato i suoi follower.

Dolcevita completo e look in pelle

In diverse foto scattate davanti a un portone haussmanniano, Rosie Huntington-Whiteley indossa un dolcevita nero a maniche lunghe infilato in una gonna a tubino che le avvolge le curve come una seconda pelle. Una cintura sottile le sottolinea la vita, mentre un orologio sottile e una pochette nera strutturata completano questo look tipicamente parigino.

Occhiali scuri e iconici capelli biondi ondulati

I suoi capelli biondi e ondulati scendono liberamente, incorniciando un viso nascosto dietro occhiali da sole neri oversize. Questo "mistero", unito alla perfezione del taglio, crea un effetto magnetico: eleganza spontanea e chic assoluto.

Parigi come sfondo perfetto

Le numerose foto, scattate dallo stesso punto di fronte a questa elegante porta con le sue decorazioni in ferro battuto dorato, immortalano Rosie Huntington-Whiteley da diverse angolazioni: di profilo, di tre quarti e con lo sguardo rivolto direttamente all'obiettivo. La luce naturale esalta la pelle testurizzata e il contrasto tra il nero e il beige. La semplice didascalia: "Una splendida giornata a Parigi" ha ottenuto migliaia di "Mi piace".

Rosie, l'incarnazione dello chic britannico-parigino

La modella e attrice britannica, ex angelo di Victoria's Secret, eccelle in questo minimalismo chic. Un maglione aderente, una gonna a tubino in pelle, occhiali da sole oversize: una formula infallibile che unisce Londra e Parigi. I fan lo adorano: "Perfetto", "Eleganza pura", "Rosie, regina di Parigi".

Con il suo dolcevita nero e la gonna di pelle marrone chiaro davanti a un portone haussmanniano, Rosie Huntington-Whiteley cattura l'essenza dello chic parigino. Questo carosello di Instagram, "A Beautiful Day in Paris", è un capolavoro di eleganza minimalista: semplice, scultoreo, irresistibile.