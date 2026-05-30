Tra paddleboarding e gite in yacht, Amy Schumer trascorre le sue vacanze con suo figlio

L'estate è ufficialmente iniziata per Amy Schumer. La comica, attrice e sceneggiatrice americana ha condiviso le foto della sua vacanza al sole in yacht, tra paddleboarding, moto d'acqua e momenti preziosi trascorsi con suo figlio Gene.

Una vacanza soleggiata su uno yacht

Amy Schumer ha offerto ai suoi follower uno scorcio della sua vacanza da sogno attraverso una serie di foto pubblicate su Instagram. Appare radiosa in un vivace costume intero rosso, con un grande cappello di paglia, in equilibrio su una tavola da paddleboard in mezzo a un blu intenso. Fedele al suo spirito arguto, non si è limitata a pose "modeste": in un altro scatto, seduta su una moto d'acqua con casco e giubbotto di salvataggio neri, tira fuori la lingua e fa un gesto scherzoso con il dito medio alla telecamera. Un modo davvero originale per celebrare l'arrivo dell'estate.

Un legame toccante con suo figlio Gene.

Al di là del divertimento, questo viaggio è stato soprattutto un'opportunità per condividere momenti preziosi in famiglia. In una delle foto più toccanti, Amy Schumer è alla guida di una moto d'acqua con il figlio di 7 anni, Gene, seduto dietro di lei. Il bambino, il cui volto è stato oscurato per tutelarne la privacy, indossa un casco blu, un giubbotto di salvataggio e una muta.

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Un soggiorno nello stile del "Loto Bianco", versione umoristica

Il resto dell'album rivela un'ambientazione da cartolina, degna della serie "Loto Bianco", ma sempre venata dalla caratteristica autoironia di Amy Schumer. Comodamente a suo agio sullo yacht in un completo di seta marrone e bianca, all'insegna di un lusso discreto, fa una smorfia giocosa mentre la piccola mano di Gene le sposta delicatamente il viso.

In un'altra foto, assume una posa teatrale, con lo sguardo perso nel vuoto, indossando un cappello di paglia, occhiali da sole e un ventaglio rosso con la scritta "aria condizionata". Anche Amy Schumer ha trascorso questo viaggio in compagnia di amici.

Tra sport acquatici e scoppi di risate, Amy Schumer si gode una vacanza che rispecchia la sua personalità: solare, spensierata e piena di tenerezza. Questa pausa estiva dimostra che sa meglio di chiunque altro come coniugare relax, autoironia e momenti in famiglia.