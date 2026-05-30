In un momento storico a Hollywood, Miley Cyrus ha fatto sensazione indossando un abito scultoreo.

È un momento impresso nella storia di Hollywood. Onorata con una stella sulla Walk of Fame, la cantautrice, musicista, produttrice e attrice americana Miley Cyrus ha lasciato un'impressione indelebile con un abito scultoreo.

Una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Il 22 maggio 2026, Miley Cyrus ha ricevuto un importante riconoscimento: la 2845ª stella sulla Hollywood Walk of Fame, nella categoria musica. Ha assaporato questo momento altamente simbolico, che celebra una carriera lunga quasi due decenni e il suo duraturo impatto sulla cultura popolare.

Un abito d'archivio dall'effetto scultoreo.

Per l'occasione, Miley Cyrus ha fatto una scelta di moda audace: un abito nero di Atelier Versace proveniente dagli archivi della maison, un modello della collezione Autunno 2015 già visto più di dieci anni prima indossato dalla modella, presentatrice e attrice tedesco-americana Heidi Klum al gala di amfAR.

L'abito aderente giocava con la trasparenza, caratterizzato da uno scollo all'americana, pannelli traforati e inserti in pizzo a ragnatela, sapientemente posizionati in punti strategici. Un effetto scultoreo, fedele all'estetica rock-chic di Miley Cyrus.

Bellezza minimalista e discorso commovente

Per lasciare che il suo abito fosse il protagonista, Miley Cyrus ha optato per un look beauty minimalista: capelli biondi lisci, occhi truccati con lo smokey eye, rossetto nude e gioielli discreti. Oltre al suo stile, il suo discorso ha conquistato il pubblico. "Ciò che rende questa stella così speciale è che rappresenta un accumulo di devozione", ha confidato, descrivendo il momento come "grintoso, divertente e favoloso". Era circondata dal fidanzato Maxx Morando, dalla madre Tish e dalla sorella Brandi.

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Da Hannah Montana a icona pop

Questo premio corona senza dubbio un percorso straordinario. Scoperta a 13 anni nella serie Disney "Hannah Montana", Miley Cyrus ha poi intrapreso una carriera musicale da solista dopo la fine della serie nel 2011. Da allora, ha pubblicato nove album in studio e vinto tre Grammy Awards.

Con la consegna della sua stella, Miley Cyrus ha trasformato una tappa fondamentale della sua carriera in una vera e propria dichiarazione di stile, confermando di essere una delle artiste più "audaci" della sua generazione.