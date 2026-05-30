La cantante Madison Beer fa scalpore con un corsetto vintage di velluto verde.

La cantante, modella e attrice americana Madison Beer continua a far parlare di sé durante il suo tour. A Barcellona, ha infiammato il palco con uno splendido corsetto verde che ha scatenato reazioni tra i suoi fan sui social media.

Madison Beer infiamma il palco di Barcellona

Durante la sua permanenza a Barcellona nell'ambito del "Locket Tour", Madison Beer ha offerto una performance acclamata dalla critica. Ha condiviso su Instagram una serie di foto intitolata "Una settimana del Locket Tour", che mostravano i suoi outfit, le reazioni dei fan e l'atmosfera dei suoi concerti. Sebbene ogni suo look abbia lasciato il segno, è stato un completo verde, indossato per il gran finale del concerto, a catturare particolarmente l'attenzione di tutti.

Un popolare corsetto verde con frange

Per il gran finale, Madison Beer ha optato per un body a corsetto verde senza spalline con frange. Un colore vibrante e sofisticato che ha conquistato i suoi fan. Ha portato i capelli lunghi sciolti e ha scelto un trucco leggero e naturale. Un sottile equilibrio tra raffinatezza ed energia rock, fedele al suo innato talento per la teatralità.

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Un'estetica vintage cara a Madison Beer

Questa scelta si inserisce perfettamente nel mondo facilmente riconoscibile della sua era "Locket", che attinge a un'estetica vintage, quasi vittoriana, dove i medaglioni hanno un significato simbolico. Madison Beer, che ama mescolare capi romantici, corsetti e tocchi retrò, ha spesso espresso la sua predilezione per gli abiti "che hanno già avuto una vita". Questa sensibilità per la moda è evidente in ognuno dei suoi abiti di scena, dai pizzi e fiocchi alle silhouette con corsetto.

I tifosi sono stati conquistati.

La pubblicazione del suo outfit ha scatenato un'ondata di reazioni di ammirazione. I complimenti si sono moltiplicati sotto le sue foto: molti utenti di internet l'hanno descritta come "magnifica", mentre altri l'hanno paragonata a "un angelo". Questo non fa che confermare il suo status di icona di stile, la cui ogni apparizione sul palco diventa una vera e propria dichiarazione di stile.

Con questo corsetto verde indossato per chiudere il suo concerto a Barcellona, Madison Beer ha creato uno dei look più memorabili del suo "Locket Tour". Unendo colori audaci a un'eleganza vintage, ha dimostrato ancora una volta di aver padroneggiato l'arte di trasformare il palco in una vera e propria passerella.