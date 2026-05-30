La cantante Madison Beer fa scalpore con un corsetto vintage di velluto verde.

Fabienne Ba.
@madisonbeer / Instagram

La cantante, modella e attrice americana Madison Beer continua a far parlare di sé durante il suo tour. A Barcellona, ha infiammato il palco con uno splendido corsetto verde che ha scatenato reazioni tra i suoi fan sui social media.

Madison Beer infiamma il palco di Barcellona

Durante la sua permanenza a Barcellona nell'ambito del "Locket Tour", Madison Beer ha offerto una performance acclamata dalla critica. Ha condiviso su Instagram una serie di foto intitolata "Una settimana del Locket Tour", che mostravano i suoi outfit, le reazioni dei fan e l'atmosfera dei suoi concerti. Sebbene ogni suo look abbia lasciato il segno, è stato un completo verde, indossato per il gran finale del concerto, a catturare particolarmente l'attenzione di tutti.

Un popolare corsetto verde con frange

Per il gran finale, Madison Beer ha optato per un body a corsetto verde senza spalline con frange. Un colore vibrante e sofisticato che ha conquistato i suoi fan. Ha portato i capelli lunghi sciolti e ha scelto un trucco leggero e naturale. Un sottile equilibrio tra raffinatezza ed energia rock, fedele al suo innato talento per la teatralità.

Un'estetica vintage cara a Madison Beer

Questa scelta si inserisce perfettamente nel mondo facilmente riconoscibile della sua era "Locket", che attinge a un'estetica vintage, quasi vittoriana, dove i medaglioni hanno un significato simbolico. Madison Beer, che ama mescolare capi romantici, corsetti e tocchi retrò, ha spesso espresso la sua predilezione per gli abiti "che hanno già avuto una vita". Questa sensibilità per la moda è evidente in ognuno dei suoi abiti di scena, dai pizzi e fiocchi alle silhouette con corsetto.

I tifosi sono stati conquistati.

La pubblicazione del suo outfit ha scatenato un'ondata di reazioni di ammirazione. I complimenti si sono moltiplicati sotto le sue foto: molti utenti di internet l'hanno descritta come "magnifica", mentre altri l'hanno paragonata a "un angelo". Questo non fa che confermare il suo status di icona di stile, la cui ogni apparizione sul palco diventa una vera e propria dichiarazione di stile.

Con questo corsetto verde indossato per chiudere il suo concerto a Barcellona, Madison Beer ha creato uno dei look più memorabili del suo "Locket Tour". Unendo colori audaci a un'eleganza vintage, ha dimostrato ancora una volta di aver padroneggiato l'arte di trasformare il palco in una vera e propria passerella.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
"Tutti sono innamorati di lei": questa attrice emergente affascina gli utenti di internet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Tutti sono innamorati di lei": questa attrice emergente affascina gli utenti di internet

Una nuova "regina dell'urlo" regna sovrana su internet, e il suo nome è Inde Navarrete. Resa famosa dal...

In un momento storico a Hollywood, Miley Cyrus ha fatto sensazione indossando un abito scultoreo.

È un momento impresso nella storia di Hollywood. Onorata con una stella sulla Walk of Fame, la cantautrice,...

Con un abito azzurro polvere, questa cantante americana illumina il tappeto rosso.

La cantante e attrice americana Coco Jones ha illuminato il red carpet alla serata di apertura dell'American Black...

Hailey Bieber opta per un tacco elegante e comodo per l'estate.

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber probabilmente punta su un tacco basso, che si sta affermando come...

"Essere troppo magri non è salutare": Sharon Stone lancia un messaggio che fa riflettere.

L'attrice e produttrice cinematografica americana Sharon Stone rifiuta i dettami della magrezza e dell'"eterna giovinezza". In un'intervista senza...

Questo abito "illusione" indossato da Jennifer Lopez sta facendo scalpore

Per la première della commedia romantica americana "Office Romance", Jennifer Lopez ha optato per un abito con effetto...