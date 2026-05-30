"Tutti sono innamorati di lei": questa attrice emergente affascina gli utenti di internet

Léa Michel
@indenavarrette / Instagram

Una nuova "regina dell'urlo" regna sovrana su internet, e il suo nome è Inde Navarrete. Resa famosa dal fenomeno horror "Obsession", l'attrice americana sta facendo scalpore sui social media.

"Obsession", il fenomeno horror dell'anno

Uscito nelle sale americane a metà maggio, "Obsession" è diventato uno dei maggiori successi a sorpresa del 2026. Diretto dal giovane regista Curry Barker, il film segue le vicende di Bear, un commesso di un negozio di musica che usa un oggetto maledetto chiamato "Salice dei Desideri" per far innamorare follemente di sé la sua amica di sempre, Nikki. Naturalmente, il desiderio si trasforma in un incubo.

Un mix di horror soprannaturale, tensione psicologica e temi legati al consenso, il film ha riscosso il plauso della critica con un punteggio superiore al 90% su Rotten Tomatoes. Grazie quasi esclusivamente al passaparola e alle reazioni virali, ha incassato quasi 74 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di appena 1 milione di dollari.

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Inde Navarrete, la nuova "regina dell'urlo"

Al centro di questo entusiasmo c'è l'interpretazione di Inde Navarrete nei panni di Nikki. Critici e pubblico lodano all'unanimità la sua performance, definendola "tanto straziante quanto terrificante". L'attrice passa con disinvoltura da un registro all'altro: la moglie "perfetta" e impassibile, la giovane donna urlante in preda al crollo, e poi il guscio vuoto di ogni energia, a volte anche all'interno della stessa scena. La rivista Deadline non ha esitato a incoronarla come una vera e propria "regina dell'urlo".

Chi è Inde Navarrete?

Per chi la sta scoprendo solo ora, Inde Navarrette non è certo una novellina. Nata a Tucson, in Arizona, si era già fatta un nome interpretando Sarah Cushing nella serie "Superman & Lois" dal 2021 al 2024. È apparsa anche in "Tredici". Per questo ruolo impegnativo in "Obsession", che ammette di averla a volte spaventata durante le riprese, Navarrette afferma di essersi ispirata a Mia Goth in "Pearl". Quanto al suo futuro, lo riassume in poche parole: se il genere horror la vuole, intende rimanerci a lungo.

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Gli utenti di Internet sono affascinati

È soprattutto online che il "fenomeno Navarrette" è esploso. Video su TikTok, video di reazione, teorie dei fan: i social media sono saturi di contenuti che la osannano. Nei commenti, si ripete lo stesso fervore: "tutti sono innamorati di lei" e "è la nuova grande star". Molti si riferiscono già a Inde Navarrette come alla "prossima grande star dell'horror".

Con "Obsession", Inde Navarrete non si è limitata a rubare la scena: ha conquistato internet. Tra il plauso della critica e l'adorazione online, si è affermata come la stella emergente del 2026, segnando senza dubbio l'inizio di una carriera molto promettente.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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