La migliore amica di Kylie Jenner sta riportando in auge la tendenza del crop top con una versione vintage.

Sotto il sole della California, Anastasia Karanikolaou è sulla bocca di tutti. L'influencer, amica intima di Kylie Jenner, ha recentemente conquistato i suoi follower con un outfit che reinventa il classico crop top con un tocco retrò.

Un look vintage che sta conquistando i social media

Su Instagram, Anastasia Karanikolaou è stata vista indossare un crop top bianco con un design ispirato all'estetica vintage americana. Il top minimalista presenta una rivisitazione giocosa di un logo iconico, che ricorda l'atmosfera "ribelle e disinvolta" degli anni '90. Abbinato a una gonna nera e a pochi accessori discreti, questo look è un inno alla semplicità elegante e alla sicurezza di sé.

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Dettagli di stile: minimalismo e assertività

Per questa soleggiata uscita, la giovane donna ha chiaramente optato per un look naturale e raffinato. I suoi capelli, leggermente tirati indietro sulla fronte, incorniciavano delicatamente il viso, mentre morbidi ricci ricadevano liberamente sulla nuca, aggiungendo movimento e un tocco di stile rilassato. Gli occhiali da sole, appoggiati sulla testa come una fascia, completavano questo look pratico ma di tendenza.

In fatto di accessori, non ha lasciato nulla al caso: bracciali d'argento che catturavano la luce, collane a strati che giocavano con lunghezze e texture, e gioielli vistosi che aggiungevano un tocco audace all'intero look. L'armonia tra semplicità e dettagli elaborati ha creato un look estivo, elegante e disinvolto, perfettamente adatto alla luminosa atmosfera diurna.

Con questo look, Anastasia Karanikolaou ribadisce il suo ruolo di influencer nel mondo della moda. Riportando in auge il crop top vintage, incarna perfettamente questa tendenza in cui stile retrò e sicurezza moderna si incontrano. La sua recente apparizione al festival di Coachella, al fianco di Kylie Jenner, non ha fatto altro che consolidare la sua immagine di icona emergente della nuova generazione della moda.