Sandra Bullock fa un ingresso molto evidente su Instagram con il suo primo video

L'attrice, produttrice, regista e sceneggiatrice tedesco-americana Sandra Bullock ha appena fatto un ingresso spettacolare sui social media. Ha scelto Instagram per il suo grande debutto e il suo video ha già conquistato sia i suoi fan che i suoi colleghi famosi.

Un video che unisce umorismo e nostalgia.

Nel suo primo post, Sandra Bullock ha scherzosamente frullato un margarita, indicando il frullatore come se lo stesse controllando magicamente. La didascalia recitava: "Mezzanotte da qualche parte..." , un riferimento ironico al suo film cult "Practical Magic", uscito nel 1998, in cui recitava al fianco dell'attrice, produttrice e regista australiano-americana Nicole Kidman. Questo piccolo messaggio non è casuale: le due attrici hanno recentemente confermato il loro ritorno nel sequel del film, la cui uscita è prevista per l'11 settembre.

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Una stella accolta a braccia aperte da Hollywood

Il suo arrivo su Instagram ha subito scatenato il delirio sul web. Nicole Kidman è stata tra le prime a dare il benvenuto alla collega, promettendole di condividere "margarita" con lei "in qualsiasi momento". Anche l'attrice, regista e produttrice americana Jennifer Aniston, l'attrice, produttrice e imprenditrice americana Reese Witherspoon e l'attrice americana Sarah Paulson hanno reagito con entusiasmo, pubblicando messaggi affettuosi per celebrare l'arrivo dell'amica sulla piattaforma.

Sandra Bullock sembra affrontare questa nuova fase digitale con leggerezza e umorismo. Dopo decenni sotto i riflettori, si avventura nel mondo dei social media con quella che appare essere la sua caratteristica autenticità. Unendo nostalgia cinematografica a un contagioso buon umore, il suo primo post definisce il tono: una presenza calorosa e radiosa che promette di deliziare la sua crescente community.