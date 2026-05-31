L'attrice Rachel Sennott rompe il silenzio sulle pressioni legate all'acne.

Agli inizi della sua carriera cinematografica, l'attrice, comica e sceneggiatrice americana Rachel Sennott ha dovuto affrontare commenti brutali e offensivi sul suo aspetto. Ora rompe il silenzio sulle pressioni subite a causa della sua acne.

Le udienze sono state caratterizzate da commenti sulla sua pelle.

Invitata alla tradizionale tavola rotonda dell'Hollywood Reporter con le attrici comiche, Rachel Sennott ha raccontato il commento più memorabile che avesse mai sentito a un provino. "Soffrivo di acne grave e ne ero molto imbarazzata", ha confessato . "Spesso andavo ai provini e mi dicevano: 'E possiamo tenerci tutto questo'", ha continuato, indicandosi il viso.

Una riflessione che, raccontata di fronte alle sue colleghe l'attrice, comica e scrittrice americana Hannah Einbinder, la comica e attrice americana Ashley Padilla, l'attrice, presentatrice televisiva e cantante americana Keke Palmer e la scrittrice, produttrice, comica e attrice americana Quinta Brunson, ha scatenato un movimento di stupore attorno al tavolo.

Rachel Sennott soffre di acne grave

Prima di ogni provino, Rachel Sennott si sottoponeva a un lungo rituale di mimetizzazione. "Mi truccavo e mi mettevo un sacco di correttore, mi guardavo allo specchio e pensavo: 'Non possono vedere niente... nessuno se ne accorgerà'", ha raccontato. Poi, entrando nella stanza, si rendeva conto che il primo commento riguardava la sua acne. Rachel Sennott non ha specificato chi avesse fatto quei commenti.

Alle prese con una grave forma di acne, Rachel Sennott si è rivolta all'isotretinoina, commercializzata con il nome di Accutane. Secondo la Cleveland Clinic, questo trattamento molto potente è generalmente riservato ai casi di acne grave, quando altre opzioni terapeutiche non hanno funzionato o non sono ben tollerate. "È un farmaco molto intenso", ha riassunto l'attrice, aggiungendo di parlarne "ogni due secondi".

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Parole che liberano gli altri

La testimonianza di Rachel Sennott ha subito trovato riscontro tra le sue colleghe, in particolare Hannah Einbinder, a sua volta ex utilizzatrice di isotretinoina, che ha scherzato: "È lei che mi ha permesso di passare all'Accutane. Voglio ringraziare chi mi ha preceduto". Keke Palmer ha aggiunto: "E io l'ho preso prima di voi due". Al di là dell'umorismo, lo scambio di battute mette in luce come l'industria di Hollywood, dietro le quinte, possa ridurre i suoi artisti al loro aspetto fisico e quanto coraggio ci voglia per liberarsi da questo schema.

Rompendo il silenzio su queste affermazioni, Rachel Sennott, creatrice e protagonista della serie HBO "I Love LA", mette in luce una realtà di cui si parla ancora raramente: i commenti offensivi che le giovani attrici si sentono rivolgere sul loro aspetto, a volte mascherati da "carattere". La sua testimonianza serve a ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, la necessità che Hollywood metta in discussione certe pratiche.