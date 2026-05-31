Le nipoti gemelle della principessa Diana mostrano il loro stretto legame sui social media.

Inseparabili fin dall'infanzia, le gemelle Lady Amelia e Lady Eliza Spencer non perdono occasione per dimostrarlo. Su Instagram, le nipoti della principessa Diana hanno ancora una volta mostrato la profondità del loro legame.

"Più affiatati che mai": il loro Reel sta conquistando i cuori online.

Lady Amelia Spencer e Lady Eliza Spencer hanno pubblicato un Reel (video) su Instagram che ha subito commosso i loro follower. Il video mostra le gemelle, bionde e sorridenti, mentre si preparano per una serata fuori. Entrambe indossano vestaglie di pizzo bianco, con i capelli raccolti in chignon e lunghi orecchini, e posano fianco a fianco sul balcone del loro hotel. La didascalia, in inglese, dice tutto: "Più identiche che mai ".

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Gemelli identici… confermato da un test del DNA

Nate il 10 luglio 1992 da Charles Spencer, nono conte Spencer (fratello minore di Lady Diana), e Victoria Lockwood, Amelia ed Eliza hanno a lungo creduto di non essere identiche. Alla nascita, era stato loro detto che erano semplicemente gemelle eterozigote. Solo nel 2024 un test genetico ha dissipato questo equivoco: sono effettivamente identiche. Una rivelazione tardiva che, secondo Eliza, "cambia tutto. Ora che lo sappiamo, ogni cosa ha un senso".

Un legame che le parole faticano a descrivere

Al di là della somiglianza fisica, le due sorelle condividono un legame che nulla sembra in grado di spezzare. "Spesso sappiamo esattamente cosa sta pensando l'altra", ha confidato Amelia. Per Eliza, questo legame trascende le parole: "Il nostro legame da gemelle è semplicemente indescrivibile. Lo condividiamo da prima ancora di nascere". Ha aggiunto: "Siamo identiche dentro e fuori". È un legame che hanno scelto di mostrare pubblicamente, diventando modelle, ambasciatrici e presenze fisse sul red carpet.

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Un nuovo capitolo della loro vita

Mentre le due sorelle coltivano costantemente il loro stretto legame sui social media, entrambe stanno anche voltando pagina e aprendo nuovi capitoli delle loro vite. Amelia è sposata con Greg Mallett, mentre Eliza si sta preparando per il matrimonio con il suo fidanzato, Channing Millerd. Modelli, ambasciatrici di marchi e presenze fisse alle feste più prestigiose, le gemelle continuano a comparire in eventi di alto profilo, sempre fianco a fianco. Questo duo di sorelle affiatate continua ad affascinare il pubblico e, con la loro sola presenza, testimoniano la discreta eredità lasciata dalla loro famosa zia, la Principessa Diana.

Attraverso teneri scatti, confidenze sincere e nuovi impegni personali, Lady Amelia e Lady Eliza Spencer dipingono con delicatezza un bellissimo ritratto di sorellanza. Le sorelle gemelle della dinastia Spencer ci ricordano che, al di là della loro eredità e dei riflettori puntati su di loro, il loro profondo legame rimane il loro bene più prezioso.