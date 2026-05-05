La modella Heidi Klum sta conquistando il mondo con questo abito statuario

C'erano abiti, creazioni di haute couture e gioielli spettacolari. E poi c'era Heidi Klum, che non era più Heidi Klum, ma una statua di marmo greca che aveva preso vita sui gradini del Metropolitan Museum of Art. Un momento "da un'altra dimensione".

La regina di Halloween fa la sua comparsa al Met Gala.

La modella, personaggio televisivo e attrice tedesco-americana Heidi Klum è nota per i suoi spettacolari costumi di Halloween: ogni anno, le sue trasformazioni diventano virali. Per il Met Gala del 2026 e il suo tema "Costume Art", ha applicato la stessa filosofia: fare le cose in grande, senza mezze misure, e trasformare il suo corpo in una vera e propria opera d'arte.

La creazione è opera di Mike Marino, truccatore premio Oscar e collaboratore abituale di Heidi Klum per i suoi look di Halloween. "Ha trasformato il tessuto in una scultura, manipolando lattice e spandex con straordinaria precisione per imitare l'immobilità, la delicatezza e l'illusione del marmo scolpito", ha spiegato Heidi Klum su Instagram.

Una scultura greca riportata in vita

Il look si ispirava a sculture classiche come la "Vestaglia Vestale" di Raffaele Monti. Ricoperta dalla testa ai piedi di lattice e body painting grigio gesso che imitava il marmo patinato, Heidi Klum indossava un "abito" drappeggiato, una corona di fiori e sandali, completando una fantasia greco-antica perfettamente coerente. Le protesi facciali creavano l'illusione di un velo di pietra che le copriva il viso, e una corona di fiori completava questo aspetto da dea da museo.

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Irriconoscibile, e questo era l'obiettivo.

Sui social media, la reazione è stata immediata e unanime. I fan hanno commentato su X (precedentemente Twitter) in risposta a un articolo di Variety: "ARTE. Ha capito il messaggio". Un commento diventato virale riassumeva perfettamente il concetto: "Riconosco Heidi Klum con le protesi più facilmente di quanto riconosca la vera Heidi Klum". Altri hanno semplicemente scritto: "È l'unica che ha veramente compreso il tema" oppure "Una scultura in movimento? Ok. Questa è ARTE".

Su Instagram, Heidi Klum ha commentato con entusiasmo il suo look: "Amo la moda, amo l'arte e amo soprattutto quando le due cose si fondono". Un'affermazione che riassumeva meglio di qualsiasi critica lo spirito con cui ha affrontato il Met Gala del 2026: non come una semplice "apparizione da star", ma come una vera e propria performance artistica.

Tom Kaulitz, vittima di Medusa

Suo marito, il polistrumentista e compositore tedesco Tom Kaulitz, l'ha accompagnata sul tappeto rosso, vestito come una delle vittime di Medusa: una statua di pietra. Si trattava di un riferimento al suo costume di Halloween del 2025, in cui Heidi Klum si trasformò in Medusa con protesi di pelle squamosa, serpenti animatronici tra i capelli e lenti a contatto verde brillante. Il filo narrativo che collegava la mitologia greca al marmo si completava così.

In breve, Heidi Klum ha trasformato il Met Gala in un museo vivente. È l'unica che considera ogni red carpet come una vera e propria performance di trasformazione. E quella sera, è stata davvero l'unica a diventare – veramente – un'opera d'arte.