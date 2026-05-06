In acqua, la modella Candice Swanepoel incanta in uno scenario suggestivo.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

"Ho incontrato la luna dall'altro lato" – con questa didascalia poetica la modella Candice Swanepoel, nota come "Angelo" di Victoria's Secret, ha pubblicato le sue ultime foto su Instagram. Immersa nell'acqua, avvolta dalla luce, ha creato uno dei suoi post più suggestivi del momento.

Una leggenda che fa da sfondo alla scena

Il post di Candice Swanepoel, con la didascalia "Ho incontrato la luna dall'altro lato", ha rapidamente ottenuto oltre 120.000 like. La didascalia, misteriosa e luminosa allo stesso tempo, cattura perfettamente l'atmosfera delle immagini: una fusione di acqua, sole e silenzio. I fan hanno inondato la sezione commenti per esprimere la loro ammirazione, con reazioni tanto semplici quanto unanimi: "Magnifica", "Dea dorata".

Un elegante completo da spiaggia nero nelle acque turchesi

Per questo servizio fotografico, Candice Swanepoel ha indossato un semplice costume da bagno nero con spalline sottili, lasciando che l'ambientazione naturale fosse la protagonista: le acque limpide e luminose che circondavano la modella come un gioiello. I suoi capelli leggermente umidi, naturalmente tirati indietro dall'acqua, la sua carnagione dorata e il trucco minimal completavano un'immagine che sembrava catturata spontaneamente piuttosto che accuratamente pianificata.

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Un post condiviso da Candice (@candiceswanepoel)

Un duplice obiettivo: il suo marchio e una collaborazione

Il post aveva anche una dimensione promozionale: Candice Swanepoel ha presentato sia il suo marchio di costumi da bagno, Tropic of C, sia una collaborazione con il rivenditore di abbigliamento sportivo di alta gamma Alo. È stato un modo naturale per integrare un approccio commerciale in un contenuto che trasuda autenticità, uno dei maggiori punti di forza della modella sui social media da diversi anni.

Una presenza sui social media potente quanto una campagna

Con oltre 18 milioni di follower su Instagram, Candice Swanepoel continua a esercitare una notevole influenza sulle tendenze da spiaggia. I suoi post, spesso scattati in scenari naturali spettacolari e sempre con un'aria di disinvoltura, generano costantemente reazioni significative. Questo post non fa eccezione: in poche ore è diventato una delle sue immagini più condivise della primavera 2026.

Una didascalia poetica, acqua turchese e un elegante abito nero: a Candice Swanepoel non è servito molto per creare un momento accattivante. Anzi, spesso è proprio con il minimo sforzo che riesce a ottenere il massimo impatto sugli utenti di internet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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