A 45 anni, l'attrice Jessica Alba condivide foto da sogno scattate in barca.

L'attrice e imprenditrice americana Jessica Alba ha festeggiato il suo 45° compleanno come ama vivere: intensamente e senza freni. Il 3 maggio 2026 ha condiviso su Instagram una serie di foto scattate su una barca al largo della costa di Miami, che hanno immediatamente conquistato i suoi milioni di follower.

Una giornata in mare al largo della costa di Miami

Jessica Alba ha intitolato la sua carrellata di foto su Instagram "Joymaxxing", pubblicata pochi giorni dopo il suo 45° compleanno, il 28 aprile. Il termine – una contrazione di "joy" (gioia) e "maxxing", che significa massimizzare la gioia – cattura perfettamente l'energia delle immagini: una donna che si gode un weekend di festa al sole, circondata da amici e dal suo compagno, senza alcuna inibizione.

Jessica Alba ha condiviso una dozzina di foto scattate su una barca nelle acque di Miami, che ritraggono una giornata di totale libertà: un gigantesco scivolo gonfiabile, moto d'acqua, balli sul ponte e relax su un materassino galleggiante sotto il sole della Florida. Immagini luminose, spontanee e gioiose che irradiavano un'energia contagiosa, esattamente ciò che i suoi fan si aspettavano da lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alba (@jessicaalba)

Danny Ramirez, un compagno discreto ma sempre presente

Anche il suo compagno, l'attore Danny Ramirez, era in viaggio con lei. Lo si può vedere accanto a Jessica Alba in diverse foto, tra cui uno scatto particolarmente suggestivo in cui la guarda intensamente mentre lei sorride all'obiettivo. Nella sezione commenti del post, ha semplicemente risposto con un'emoji a forma di cuore fiammeggiante "❤️‍🔥". Jessica Alba e Danny Ramirez hanno una relazione non ufficiale da luglio 2025.

"Rimani vicino alle persone che ti portano gioia."

Tra le didascalie delle sue storie di Instagram che accompagnavano il post, Jessica Alba ha anche incluso: "State vicini alle persone che vi fanno sentire come un raggio di sole". Questa frase dice molto sul suo stato d'animo all'inizio del nuovo anno, a pochi giorni di distanza da quando, per il suo compleanno, aveva scritto: "Inizio questo nuovo anno con più grazia, più gioia, più gratitudine e un amore più profondo per le persone che rendono la mia vita ciò che è".

Uno scivolo su una barca, una leggenda in una parola: Jessica Alba ha riassunto il suo weekend di compleanno con una frase breve ma eloquente: irradia, pienamente consapevole del suo talento.