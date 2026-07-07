Con un body bianco, la modella Irina Shayk sfoggia un look "audace"

La modella russa Irina Shayk ha condiviso su Instagram le immagini di una nuova campagna pubblicitaria, sfoggiando un look mozzafiato con un body bianco e un'estetica baciata dal sole. La serie di scatti estivi, un mix di lusso e atmosfera balneare, ha subito catturato l'attenzione dei suoi follower.

Un body bianco e un'estetica baciata dal sole.

Al centro di questa campagna c'è un capo di grande impatto: un body bianco con una profonda scollatura, che enfatizza la semplicità e il contrasto. Irina Shayk lo ha abbinato a grandi occhiali da sole neri e a un rossetto scarlatto, che ha aggiunto un tocco di colore vibrante all'intero look. Posando all'aperto, Irina Shayk emana un'immagine sobria e decisa, fedele al suo stile minimalista e grafico. Un'apparizione che, prevedibilmente, ha fatto scalpore.

Al di là dei capi stessi, questa campagna evoca un'intera atmosfera. Tra paesaggi marini e abiti sofisticati, il servizio fotografico coltiva un'estetica raffinata, tipica delle grandi campagne di moda. Questa direzione artistica mette perfettamente in risalto la disinvoltura di Irina Shayk davanti all'obiettivo e conferma il suo status di modella molto richiesta per questo tipo di progetti.

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Una campagna estiva

Queste immagini fanno parte della campagna estiva di Revolve. Nel corso della serie, Irina Shayk sfoggia diversi look estivi di tendenza. In uno scatto, posa all'aperto con un abito metallizzato con schiena scoperta; in un altro, si rilassa in spiaggia. La collezione fonde l'alta moda con un'ambientazione costiera, dando vita a un look solare e decisamente editoriale.

I fan hanno conquistato

Come prevedibile, il post ha scatenato una valanga di reazioni. Nei commenti, gli utenti di internet hanno inondato Irina Shayk di complimenti. "Incredibile", "Magnifica supermodella ", "Una vera regina" sono solo alcuni dei tanti messaggi di ammirazione. Tutte queste reazioni dimostrano il fascino intramontabile che Irina Shayk esercita.

Con questo body bianco e per questa campagna estiva, Irina Shayk si presenta ancora una volta con un look elegante e raffinato. Dimostra ancora una volta il suo senso dello stile e la sua disinvoltura davanti all'obiettivo. Non sorprende che questo farà la gioia dei suoi fan, sempre impazienti di ammirare i suoi nuovi look.