La cestista Angel Reese continua a far parlare di sé con i suoi look fuori dal campo.

Essendo diventata una delle figure più seguite nella WNBA e una delle più influenti nel mondo della moda della sua generazione, la cestista americana Angel Reese ha condiviso su Instagram una serie di foto in una tuta di lattice scura, che hanno immediatamente infiammato i social media.
Un look total lattice
Nelle immagini, Angel Reese posa con la sua ormai inconfondibile sicurezza. Indossa una tuta in lattice nero, stretta in vita da una cintura integrata. Il capo è immediatamente riconoscibile per la sua finitura lucida e il drappeggio impeccabile, caratteristiche di questo materiale grezzo ed esigente, diventato un elemento imprescindibile sulle passerelle delle principali case di moda nelle ultime stagioni.
La scelta di una tonalità scura, quasi nera, accentua ulteriormente la dimensione grafica del capo. La silhouette è pulita, strutturata e incarna appieno un'eleganza decisamente urbana. Lontana dai codici vistosi talvolta associati al lattice, Angel Reese propone un'interpretazione più sofisticata, quasi architettonica.
Accessori scelti con cura
È indubbiamente l'insieme a rendere l'apparizione di Angel Reese particolarmente sorprendente. Ai piedi, stivali alti in pelle effetto coccodrillo che arrivano sopra il ginocchio, slanciando la sua figura. Un paio di occhiali da sole sottili – un chiaro richiamo agli anni '90 e ai primi anni 2000 – aggiungono un tocco di mistero al look.
Intorno al collo, un girocollo di cristalli cattura la luce da ogni angolazione. Alle dita, anelli di diverse dimensioni. E in mano, una mini-borsa strutturata bilancia perfettamente le proporzioni. Un'equazione eseguita alla perfezione, dove ogni elemento trova il suo posto senza risultare eccessivo.
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— Angel Reese Update (@angelreesefan) 4 giugno 2026
Un'icona di stile che trascende il mondo dello sport.
Al di là della sua scelta di abbigliamento, questa apparizione si inserisce in un percorso più ampio. Fin dalle sue prime stagioni nella WNBA, Angel Reese ha costruito metodicamente la sua immagine di star poliedrica: campagne pubblicitarie per marchi di lusso, apparizioni sul red carpet del Met Gala e servizi fotografici per le riviste di moda più all'avanguardia. Questo approccio ricorda quello di altre atlete, come la tennista giapponese Naomi Osaka o, prima di lei, la tennista americana Serena Williams.
Angel Reese, tuttavia, aggiunge il suo tocco personale: un chiaro desiderio di fondere i codici dello sport e dell'alta moda, senza mai contrapporre l'uno all'altro. Nelle sue recenti apparizioni fuori dal campo, è stata vista alternare tagli sartoriali rigorosi, capi colorati e ora un look in lattice dalla testa ai piedi.
Con questa tuta in lattice sapientemente accessoriata, Angel Reese offre un'ulteriore dimostrazione di stile. E conferma il suo status di una delle figure chiave di una nuova generazione che sfida con destrezza sia le difese che le convenzioni della moda.