Emma Watson ha fatto una rara apparizione pubblica a Londra, insieme al principe William.

L'attrice britannica Emma Watson, che negli ultimi anni ha mantenuto un profilo basso, ha fatto una notevole apparizione a Londra. Ha partecipato a un evento dedicato alla conservazione della fauna selvatica, insieme al Principe William e all'attore e produttore britannico Benedict Cumberbatch. L'occasione le ha offerto l'opportunità di vederla indossare un elegante abito bicolore.

Un vestito bianco e nero

Per quest'occasione, Emma Watson ha optato per un abito di Jacquemus chiamato "La Robe Pisello". Il modello giocava sui contrasti, con un corpetto nero aderente caratterizzato da scollo rotondo e maniche corte, che mettevano in risalto una collana ornata di perle antiche e un pendente a forma di cuore. Sui fianchi, il tessuto si apriva in una gonna in popeline di cotone bianco composta da diverse balze. Un gioco di sovrapposizioni e intagli floreali completava questa silhouette a vita bassa.

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Un aspetto impegnato

Al di là dello stile, questa uscita ha rivestito un significato particolare. Emma Watson ha partecipato a un forum organizzato nell'ambito dell'iniziativa United for Wildlife, sostenuta dalla Royal Foundation, durante la Settimana di azione per il clima. Questo impegno rispecchia i valori di Emma Watson, da tempo nota per il suo attivismo a sostegno di cause ambientali e femministe. Anche il Principe William e Benedict Cumberbatch hanno partecipato all'evento.

Un'attrice "discreta"

Questa apparizione è stata tanto più degna di nota data la scarsa presenza di Emma Watson negli ultimi anni. Scoperta da bambina nella saga di "Harry Potter", l'attrice ha gradualmente messo in pausa la sua carriera per concentrarsi sugli studi e sull'attivismo. Ogni sua apparizione pubblica è quindi attentamente scrutata dai suoi fan, che sono felicissimi di rivederla.

Con questo abito bicolore di Jacquemus, Emma Watson ha fatto un'apparizione elegante e al tempo stesso impegnata. Unendo la raffinatezza della moda a una causa che sostiene, l'attrice ha ricordato a tutti di saper coniugare stile e convinzione. Non sorprende che questo abbia fatto la gioia dei suoi fan, sempre felici di vederla di nuovo sotto i riflettori.