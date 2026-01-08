Bradley Cooper risponde alle accuse di chirurgia plastica

Bradley Cooper ha finalmente messo fine al mistero che circonda il suo volto. Ospite del podcast " Smartless ", l'attore, regista e produttore americano ha affrontato le insistenti voci di chirurgia plastica che circolano sui social media da mesi.

Bradley Cooper esce dal silenzio

Durante la sua apparizione nel programma condotto dall'attore canadese-americano Will Arnett, dall'attore, regista e produttore americano Jason Bateman e dall'attore e produttore americano Sean Hayes, la conversazione si è rapidamente spostata su un argomento inaspettato: il suo aspetto. Will Arnett ha raccontato di come gli venga spesso chiesto quale segreto poco noto potesse rivelare sul suo amico Bradley Cooper, viste le dilaganti speculazioni su un possibile "sottoporsi a un intervento chirurgico". È stato allora che ha pronunciato una frase che ha riassunto tutto: "Tutti pensano che Bradley sia stato operato, ma quello che la gente non sa è che non è così".

"Certo che non ha fatto niente."

Will Arnett, quasi infastidito, insiste, ripetendo che "certo, non ha fatto niente", mentre Jason Bateman annuisce in segno di assenso. Bradley Cooper conferma poi che, nelle ultime settimane, degli sconosciuti lo hanno avvicinato per dirgli quanto fosse in forma, a volte insinuando un cambiamento "sospetto". L'attore, da parte sua, non si sofferma su eventuali interventi chirurgici, non accenna a un lifting, limitandosi a suggerire che il suo viso è il risultato del tempo, del duro lavoro... e della percezione altrui.

Rumor, reti e immagine pubblica

I presentatori hanno anche denunciato "le assurdità" che circolano online, i video che analizzano la sua presunta "trasformazione" come un'accusa contro di lui. Sui social media, c'è chi si ossessiona confrontando le foto, convinti che la verità sia nascosta dietro una diversa angolazione della luce o in una ruga sbiadita. Rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli, Bradley Cooper ha scelto una risposta decisa ma enigmatica: ha negato, senza alimentare ulteriormente il tam tam delle voci.

Ironicamente, l'uomo che era già al centro delle polemiche per aver indossato un naso finto in "Maestro" si ritrova ancora una volta a essere giudicato per il suo aspetto piuttosto che per il suo lavoro. Eppure, con il suo nuovo film "Is This Thing On?", da lui diretto e in cui Will Arnett interpreta il ruolo principale, è il suo talento a dover rimanere in primo piano.