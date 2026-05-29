Con un look "gotico" nero, Karol G ha fatto scalpore sul tappeto rosso.

Agli American Music Awards (AMA) del 2026, la cantante colombiana di latin trap e reggaeton Karol G ha optato per un look dark. Ha infiammato il red carpet con un top che faceva parte di un completo nero a due pezzi.

Una silhouette scura per gli American Music Awards

A Las Vegas, Karol G si è presentata alla 52ª edizione degli American Music Awards con un outfit decisamente dark. Il suo look era composto da un top e una gonna a palloncino nera abbinata. Il top, con le maniche strappate, era indossato sopra un reggiseno a triangolo, lasciando scoperto l'ombelico. Come accessori, Karol G ha optato per lunghi orecchini turchesi.

Sul fronte beauty, l'hairstylist Cesar Deleon Ramirez ha creato delle onde effetto mare che le ricadevano liberamente sulle spalle. Il trucco, invece, trovava un equilibrio tra delicatezza e intensità: un blush rosa confetto applicato sugli zigomi e al centro delle labbra, in contrasto con un ombretto smokey eye. Un sapiente gioco di contrasti, che si abbinava perfettamente al resto dell'outfit.

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Un premio prestigioso e una prestazione straordinaria.

La serata di Karol G non si è conclusa sul red carpet. Più tardi, quella stessa sera, è stata premiata con l'International Artist Award of Excellence, consegnatole da John Legend: un momento culminante della sua carriera. Per l'occasione, ha indossato un top a fascia monospalla ricamato con perline e una minigonna asimmetrica in rete, abbinati a décolleté trasparenti con punta aperta.

Con questo abito ha anche eseguito sul palco la sua hit del 2025, "Ivonny Bonita". Presentata dalla rapper americana Queen Latifah, la cerimonia all'MGM Grand Garden Arena ha riunito altri artisti come la girl band americana Katseye, il cantante e musicista rock britannico Billy Idol e il cantante e chitarrista country australiano Keith Urban.

Tra trasparenza, decostruzione e accenti gotici, Karol G ha ribadito ancora una volta la sua audacia stilistica. Premiata e acclamata, ha trasformato la serata degli AMA in una vera e propria consacrazione, sia sul red carpet che sul palco.