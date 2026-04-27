Questo look "audace" della cantante sessantasettenne Madonna non lascia nessuno indifferente

Madonna non fa mai le cose a metà, e il 25 aprile 2026 a West Hollywood non ha fatto eccezione. Per la sua apparizione a sorpresa al Club Confessions, la cantautrice americana ha sfoggiato un look che ha immediatamente infiammato i social media.

Una festa segreta per presentare "Confessioni II"

La sera del 25 aprile 2026, Madonna ha fatto un'apparizione a sorpresa all'Abbey, locale storico di West Hollywood, per una festa privata su invito chiamata "Club Confessions Los Angeles". Il programma prevedeva DJ set di Stuart Price, suo collaboratore in "Confessions II", e di Romy e Mez Monty, mentre Madonna salutava il pubblico e ballava sulle note dei nuovi brani del suo attesissimo album, tra cui il suo ultimo singolo, "I Feel So Free".

Tra gli ospiti erano presenti la cantautrice americana Addison Rae, la modella e attrice britannica Cara Delevingne, l'attrice e modella italoamericana Julia Fox, la cantante e musicista britannica Lily Allen, il campione olimpico di tuffi britannico Tom Daley e la cantautrice americana di origini albanesi-macedonie Bebe Rexha.

Un look rosa cipria, romantico e audace allo stesso tempo.

Per l'occasione, Madonna ha optato per un corsetto strutturato color rosa cipria, abbinato a una minigonna coordinata con bordi in pizzo, e sormontato da un velo fluente color cipria che creava un delicato contrasto. Calze a rete, stivali neri in pelle alti fino alla coscia, guanti trasparenti in tinta con l'outfit e occhiali da sole con lenti rosse completavano un look che univa con sicurezza romanticismo e un tocco di grinta.

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I fan sono conquistati, i social media sono in fermento

Le foto pubblicate su Instagram hanno fatto subito il giro del web, scatenando una valanga di reazioni entusiaste. "La regina ", "La regina è tornata", "Splendida" : i commenti si sono moltiplicati, elogiando la capacità di Madonna di imporre uno stile tutto suo, senza concessioni all'età o alle convenzioni.

"Confessions II", l'album più atteso dell'anno

"Confessions II" è il sequel diretto di "Confessions on a Dance Floor", uno degli album più acclamati della carriera di Madonna, pubblicato nel 2005. La sera del 25 aprile ha segnato una nuova tappa nella campagna promozionale di questo progetto, a pochi giorni dalla notevole apparizione della cantante al Coachella insieme a Sabrina Carpenter.

In sintesi, Madonna continua a padroneggiare l'arte della sorpresa tanto quanto quella della messa in scena. Tra strategie di comunicazione meticolosamente pianificate, un innato senso del drammatico e un acuto senso estetico, dimostra ancora una volta di essere una figura imprescindibile nella cultura pop globale.