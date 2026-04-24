Hailey Bieber illumina il red carpet con un abito di pizzo grigio scintillante.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Al gala TIME100, un evento di grande risonanza organizzato dalla rivista Time per celebrare le 100 persone più influenti al mondo, la modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha catturato l'attenzione in modo particolare. Il suo scintillante abito di pizzo grigio si è distinto per eleganza e un tocco decisamente moderno.

Un abito che è allo stesso tempo trasparente e abbagliante

Hailey Bieber ha calcato il red carpet del TIME100 Gala con un outfit sofisticato che ha subito catturato l'attenzione. Per l'occasione, ha indossato un abito di pizzo grigio leggermente scintillante che giocava con la trasparenza e la luce. I dettagli in pizzo aggiungevano una delicata texture, mentre i riflessi del tessuto catturavano la luce a ogni movimento.

Un look minimalista e sofisticato

La scelta degli accessori e del trucco ha esaltato le linee pulite dell'outfit. Un'acconciatura morbida e un trucco discreto hanno permesso all'abito di essere il protagonista. Questa scelta estetica riflette una tendenza attuale che privilegia silhouette sobrie ma sofisticate, dove ogni dettaglio conta.

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Un'icona di stile sul tappeto rosso

Nota per le sue apparizioni nel mondo della moda, spesso oggetto di discussione, Hailey Bieber conferma ancora una volta il suo status di figura di spicco nel panorama della moda contemporanea. Le sue scelte di abbigliamento, a volte "audaci" ma sempre impeccabili, contribuiscono a definire le tendenze che si vedono sul red carpet e non solo.

Con questo scintillante abito di pizzo grigio, Hailey Bieber ha fatto un'apparizione elegante e di grande effetto al TIME100 Gala. L'outfit illustra perfettamente la combinazione di minimalismo, raffinatezza e impatto visivo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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