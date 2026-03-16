Chi è Jessie Buckley, l'attrice irlandese che si è fatta notare agli Oscar del 2026?

L'attrice irlandese Jessie Buckley si è affermata come uno dei nomi di spicco agli Oscar del 2026. Ha vinto la statuetta come migliore attrice per il suo ruolo in "Hamnet", diventando la prima donna irlandese a conquistare questo premio in questa categoria. Relativamente sconosciuta al grande pubblico fino a pochi anni fa, l'attrice ha gradualmente costruito una carriera straordinaria, spaziando tra film indipendenti, serie televisive e teatro.

Un'attrice che ha raggiunto la fama grazie al teatro e alla televisione.

Jessie Buckley è nata nel dicembre del 1989 a Killarney, nella contea di Kerry, in Irlanda. Attrice e cantante, ha raggiunto la fama in giovane età dopo aver partecipato al talent show britannico "I'd Do Anything" nel 2008, dove è arrivata in finale. In seguito a questa prima esposizione mediatica, si è formata presso la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) di Londra, una delle scuole di recitazione più prestigiose del Regno Unito.

La sua carriera si è poi gradualmente consolidata in televisione. È apparsa nel dramma storico "Guerra e pace" (2016) e nella serie "Taboo" (2017). Successivamente ha ottenuto riconoscimenti internazionali grazie a progetti di rilievo come la miniserie "Chernobyl" (2019) e la serie "Fargo". Parallelamente, ha sviluppato una carriera teatrale, vincendo in particolare un Laurence Olivier Award per la sua interpretazione di Sally Bowles nel musical "Cabaret".

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Ruoli memorabili nel cinema

Nel mondo del cinema, Jessie Buckley si è fatta notare per la prima volta nel 2017 con il film indipendente "Beast", che ha segnato il suo debutto come protagonista. Ha poi ottenuto un riconoscimento più ampio con il musical "Wild Rose" (2018), in cui ha interpretato una cantante country scozzese che sogna il successo. Questa interpretazione le è valsa una nomination ai BAFTA come miglior attrice. Nel 2021, il suo ruolo in "The Lost Daughter" le ha fruttato una nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista, confermando il suo posto tra le attrici più promettenti della sua generazione.

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Un ruolo fondamentale in "Hamnet"

La svolta arrivò nel 2026 con il film "Hamnet", diretto da Chloé Zhao e tratto dall'omonimo romanzo di Maggie O'Farrell. In questo dramma storico, Jessie Buckley interpreta Agnes Shakespeare, la moglie del drammaturgo William Shakespeare. Il film esplora il dolore della coppia dopo la morte del figlio Hamnet, un evento che si ritiene abbia ispirato la creazione della tragedia di Amleto.

L'interpretazione di Jessie Buckley, lodata per la sua intensità emotiva, le è valsa numerosi riconoscimenti durante la stagione dei premi, tra cui Golden Globe, BAFTA e Critics' Choice Awards, prima del trionfo agli Oscar. Alla cerimonia degli Academy Awards del 2026 a Los Angeles, ha finalmente vinto l'Oscar come migliore attrice, entrando nella storia come la prima donna irlandese a raggiungere questo traguardo in questa categoria.

Una carriera in ascesa

Jessie Buckley si è affermata come una delle attrici più stimate del cinema internazionale. La sua carriera, costellata di ruoli diversi in film indipendenti, televisione e teatro, riflette un percorso professionale costruito secondo standard elevatissimi. Dopo il successo di "Hamnet", ci si aspetta che continui a partecipare a importanti progetti cinematografici, confermando il suo status di attrice imprescindibile della sua generazione.

Con questo Oscar, Jessie Buckley raggiunge un traguardo decisivo in una carriera già acclamata dalla critica. In pochi anni, l'attrice irlandese si è affermata grazie a interpretazioni intense e scelte artistiche. Il suo trionfo per "Hamnet" non solo rappresenta una consacrazione personale, ma anche il riconoscimento di un talento che si è costantemente confermato con ogni suo progetto.