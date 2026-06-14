A 37 anni, Nina Dobrev dimostra che l'abito sottoveste è un classico del red carpet.

Léa Michel
@nina / Instagram

L'attrice e modella bulgaro-canadese Nina Dobrev conferma il suo status di icona di stile. Per la première del suo cortometraggio "General Admission", presentato al Tribeca Film Festival 2026, ha optato per una scelta sicura: l'abito sottoveste. Un capo delicato e senza tempo, che ha sfoggiato in un video pubblicato su Instagram e che ha subito conquistato i suoi follower.

Un abito sottoveste di raso

L'ex star di "The Vampire Diaries" indossava un abito sottoveste in raso color crema dello stilista Adam Lippes. Il taglio fluido, quasi liquido, avvolge delicatamente la figura e scende in una colonna che sfiora il pavimento. Sottili spalline sottili e una scollatura morbidamente drappeggiata accentuano l'atmosfera da boudoir del capo, mentre un tocco di pizzo scuro, sovrapposto, contrasta con le linee pulite dell'ensemble. Un dettaglio di bottoni rivestiti lungo la cucitura completa questo look raffinato.

Accessori minimalisti. Fedele allo spirito di "lusso discreto" del suo outfit, Nina Dobrev ha optato per accessori sobri. Ha abbinato al suo abito sandali neri con tacco a spillo e cinturini delicati, e una piccola pochette nera strutturata con manico. Per i gioielli, ha scelto un paio di orecchini contemporanei di KatKim, mantenendo un tocco di discrezione. Questo approccio minimalista permette all'abito di essere il protagonista.

"Un'energia alla Carrie Bradshaw"

Nella didascalia del suo post, l'attrice ha riassunto con umorismo il suo stile: "Questa settimana ho avuto una vera energia alla Carrie Bradshaw". Un riferimento all'eroina di una serie di successo, la regina indiscussa della moda degli anni '90 e 2000. L'abito sottoveste, infatti, è nato proprio in quell'epoca, ereditando il minimalismo e la passione per i capi facili da indossare, dall'aria intima. Regolarmente reinventato, si è affermato come un classico da red carpet: semplice, elegante e senza tempo.

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Con questo abito sottoveste di squisita eleganza, Nina Dobrev ha creato uno dei look più sorprendenti dell'evento di quest'anno. Optando per la semplicità piuttosto che per la stravaganza, l'attrice ci ha ricordato che a volte basta un singolo capo ben scelto per lasciare un'impressione duratura. La prova, se mai ce ne fosse bisogno, che l'abito sottoveste non ha perso nulla del suo fascino sul red carpet.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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