Vestita con un completo da spiaggia a righe, Alix Earle adotta un classico vintage

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

L'influencer americana Alix Earle è una delle figure più seguite della sua generazione su Instagram. E uno dei suoi caroselli di foto, pubblicato da uno yacht baciato dal sole, ha confermato ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile. Indossa un bikini a righe verdi e bianche: un chiaro riferimento all'estetica delle classiche vacanze europee di decenni fa.

Un completo a due pezzi a righe verdi e bianche

Nella foto più discussa del carosello, Alix Earle appare in un bikini a righe verticali verdi e bianche. Il top triangolare aderente enfatizza la semplicità: pochi dettagli, pochi abbellimenti, solo una sartorialità precisa. La scelta del colore non è da sottovalutare. Il verde utilizzato, a metà tra il mandorla e la menta, evoca immediatamente le tonalità delle cabine da spiaggia italiane: verde acido per alcuni, verde lime per altri. Un colore profondamente radicato in una certa idea di relax mediterraneo.

Occhiali oversize e una posa da "Riviera".

Per completare il suo outfit di grande impatto, Alix Earle ha optato per un approccio minimalista: un solo paio di occhiali da sole oversize. Niente gioielli, niente pareo, niente cappello di paglia. L'ambientazione – la ringhiera dello yacht, l'acqua cristallina sullo sfondo, la luce del sole che si riflette sul ponte – era sufficiente a comporre l'immagine. Appoggiata alla ringhiera, con lo sguardo leggermente rivolto verso l'orizzonte, Alix Earle evoca i ritratti che si trovavano nelle vecchie riviste di cinema italiane degli anni Sessanta.

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Un riferimento diretto alle estati europee degli anni '60.

È proprio questo il punto di forza di questo look: si inserisce in un'autentica tradizione visiva. Il bikini a righe verdi e bianche non è un semplice capo estivo, ma un classico vintage, reso celebre sulle spiagge di Saint-Tropez e Capri negli anni '60 da icone come Brigitte Bardot, Sophia Loren e Romy Schneider.

Ai tempi, le sottili righe laterali, i tagli a triangolo e la vita alta erano il segno distintivo delle estati del jet-set europeo. Sessant'anni dopo, Alix Earle rivisita questo repertorio con sorprendente fedeltà, a dimostrazione che i classici ben scelti trascendono i decenni senza invecchiare di un solo giorno.

Con questo bikini a righe verdi e bianche, Alix Earle conferma ancora una volta il suo ruolo di icona lifestyle per la sua generazione. E ci ricorda che a volte basta un solo capo classico per definire un'intera stagione. Una dimostrazione che farà sicuramente furore sulle spiagge europee quest'estate.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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