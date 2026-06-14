Vestita con un completo da spiaggia a righe, Alix Earle adotta un classico vintage

L'influencer americana Alix Earle è una delle figure più seguite della sua generazione su Instagram. E uno dei suoi caroselli di foto, pubblicato da uno yacht baciato dal sole, ha confermato ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile. Indossa un bikini a righe verdi e bianche: un chiaro riferimento all'estetica delle classiche vacanze europee di decenni fa.

Un completo a due pezzi a righe verdi e bianche

Nella foto più discussa del carosello, Alix Earle appare in un bikini a righe verticali verdi e bianche. Il top triangolare aderente enfatizza la semplicità: pochi dettagli, pochi abbellimenti, solo una sartorialità precisa. La scelta del colore non è da sottovalutare. Il verde utilizzato, a metà tra il mandorla e la menta, evoca immediatamente le tonalità delle cabine da spiaggia italiane: verde acido per alcuni, verde lime per altri. Un colore profondamente radicato in una certa idea di relax mediterraneo.

Occhiali oversize e una posa da "Riviera".

Per completare il suo outfit di grande impatto, Alix Earle ha optato per un approccio minimalista: un solo paio di occhiali da sole oversize. Niente gioielli, niente pareo, niente cappello di paglia. L'ambientazione – la ringhiera dello yacht, l'acqua cristallina sullo sfondo, la luce del sole che si riflette sul ponte – era sufficiente a comporre l'immagine. Appoggiata alla ringhiera, con lo sguardo leggermente rivolto verso l'orizzonte, Alix Earle evoca i ritratti che si trovavano nelle vecchie riviste di cinema italiane degli anni Sessanta.

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Un riferimento diretto alle estati europee degli anni '60.

È proprio questo il punto di forza di questo look: si inserisce in un'autentica tradizione visiva. Il bikini a righe verdi e bianche non è un semplice capo estivo, ma un classico vintage, reso celebre sulle spiagge di Saint-Tropez e Capri negli anni '60 da icone come Brigitte Bardot, Sophia Loren e Romy Schneider.

Ai tempi, le sottili righe laterali, i tagli a triangolo e la vita alta erano il segno distintivo delle estati del jet-set europeo. Sessant'anni dopo, Alix Earle rivisita questo repertorio con sorprendente fedeltà, a dimostrazione che i classici ben scelti trascendono i decenni senza invecchiare di un solo giorno.

Con questo bikini a righe verdi e bianche, Alix Earle conferma ancora una volta il suo ruolo di icona lifestyle per la sua generazione. E ci ricorda che a volte basta un solo capo classico per definire un'intera stagione. Una dimostrazione che farà sicuramente furore sulle spiagge europee quest'estate.