Dopo aver preso 20 chili, quest'ex Miss Francia è sicura del suo nuovo corpo.

Vaimalama Chaves, Miss Francia 2019, cantante e suonatrice di ukulele francese, ha recentemente rivelato di aver preso 20 chili. Ora parla del suo rapporto con il corpo, condividendo un messaggio incentrato sull'accettazione e sul benessere.

Un'ex Miss Francia che parla apertamente della sua trasformazione fisica.

Vaimalama Chaves ha condiviso sui social media una riflessione personale sulle sue fluttuazioni di peso dopo un periodo di intenso allenamento fisico. Incoronata Miss Francia nel 2019, da allora si è espressa più volte sulla pressione legata all'aspetto fisico e sugli standard estetici associati ai concorsi di bellezza. In un post su Instagram, ha spiegato di aver preso peso dopo aver partecipato a una gara di fitness, una disciplina che prevede rigidi regimi alimentari e di allenamento.

Racconta di aver seguito un programma specifico per diverse settimane, con obiettivi fisici ben precisi. Dopo questo periodo, spiega di aver scelto di adottare un approccio più flessibile, concedendosi maggiore equilibrio e piacere. Sottolinea in particolare l'importanza di ascoltare il proprio corpo dopo una fase particolarmente impegnativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da V🧄 (@vaimalama)

Un messaggio incentrato sul benessere

Nella sua testimonianza, Vaimalama Chaves afferma di sentirsi ora più in sintonia con il proprio corpo. Sottolinea che le trasformazioni fisiche possono evolversi nel tempo, soprattutto a seconda dello stile di vita e delle priorità personali. Le sue osservazioni si inseriscono in un dibattito più ampio sulla diversità delle forme del corpo e sull'importanza di separare l'aspetto esteriore dal valore personale.

Il suo discorso ha suscitato reazioni positive.

Il post di Vaimalama Chaves ha generato numerose reazioni online, con molti utenti che hanno elogiato la trasparenza del suo messaggio. L'immagine corporea è un tema ricorrente sui social media, in particolare per quanto riguarda la pressione legata agli standard di bellezza. Alcuni osservatori ritengono che questi racconti personali contribuiscano a diversificare le rappresentazioni del corpo femminile.

L'evoluzione dei discorsi relativi al corpo

Le dichiarazioni pubbliche di personaggi famosi contribuiscono a una riflessione più ampia su come l'aspetto fisico viene trattato dai media. Nel corso degli anni, diverse personalità del mondo della moda e della televisione hanno condiviso le proprie esperienze in merito alle aspettative legate all'immagine. Queste testimonianze contribuiscono ad arricchire il dibattito sull'accettazione di sé e sulla diversità dei percorsi di vita.

In definitiva, Vaimalama Chaves afferma di prediligere una visione del benessere che non si basi esclusivamente sull'aspetto fisico. La sua testimonianza mette in luce l'idea che l'equilibrio personale possa evolversi in base alle diverse fasi della vita.